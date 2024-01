El CD Villaralbo se queda sin sumar los tres puntos vitales que tenía como objetivo y desaprovecha una buena oportunidad y eso que lo intentó hasta el final.

E l encuentro arrancó de la peor forma posible, ya que en el minuto 2 recibía un gol, anotado por Mito. No empezaba con buen pie el Villaralbo con ese tanto en contra, que tenía que remontar ese resultado para sus intereses. Tres minutos más tarde, a Cepeda le enseñabam una tarjeta amarilla por cortar un contragolpe peligroso del Santa Marta con falta a Joel. En el minuto 11 llegaba un grave contratiempo para el equipo de casa. Se marchaba lesionado Astu, que no pudo continuar en el choque por una dura entrada y entró en su lugar Álvaro Ramos. Minutos después, ambos conjuntos hicieron múltiples internada a las respectivas área rivales, aunque no se movió hasta el momento el marcador. En el minuto 23´, Aziz recibía una cartulina amarilla por una falta sobre el jugador local, Santos, que intentaba un peligroso ataque hacia la portería del cancerbero visitante Ángel. El Villaralbo hacía bastantes faltas en esta primera hora de encuentro, ya que en el 29, Sagna veía una tarjeta amarilla por una falta que señaló el colegiado sobre Omar. En 34 llegaría una jugada controvertida del partido. El cuadro visitante reclamó un penalti sobre Sagna, sin embargo el colegiado no lo consideró así y siguió el juego. Como consecuencia a esta acción, Tomé, técnico del Villaralbo, que protestaba por la posible pena máxima, en una acción en la que consideró que Del Río tocaba el balón y después cayó al suelo tras dislocarse el hombro, vio una tarjeta amarilla por esas protestas. Llegados al descanso, con esa ventaja mínima del Santa Marta en el marcador y con el guardameta tocado con la lesión en el hombro, el Villaralbo se marchó al vestuario enfadado por la decisión arbitral del penalti, pero con esperanzas de poder remontar en el marcador aún en el segundo tiempo.

Una vez empezada la segunda parte, el cuadro local tuvo que hacer un cambio urgente con el cancerbero que había salido de inicio en el encuentro, y entró Jorge, ya que Del Río seguía tocado por su golpe en el hombre en la acción que no se pitó penalti para el Villaralbo. Además, el Santa Marta, al inicio de esta mitad tuvo dos buenas acciones para ampliar distancias en el marcador, pero ni Villardón ni Santos estuvieron acertados y mandaron el balón fuera de la meta de Ángel. Pasaban los minutos y el equipo zamorano lo seguía intentando con diferentes contragolpes y acciones peligrosas por las bandas, pero no había manera que el esférico batiera a Jorge, estrenándose como portero esta temporada.

En el minuto 53´, Sagna tuvo una gran oportunidad para poner el tanto de la igualada a la contra, aunque su disparo se marchó por el lateral de la red. Cuando más volcado el Villaralbo estaba de la parcela contraria para marcar, el Santa Marta firmó el segundo gol de la tarde, obra de Álvaro Ramos, que peleó la pelota hasta el final, la robó dentro del área y marcó de tiro raso batiendo al cancerbero visitante. Con este gol, el Villaralbo recibió el segundo jarro de agua fría del encuentro, aunque no se fue abajo en ningún momento, ya que lo intentó hasta el final buscando un gol que le diera esperanzas a empatar el marcador. En el minuto 85 llegaría el tanto que recortaría distancias en el eléctrico partido. Maga disparó con todas sus fuerzas desde cerca de la frontal y envió la pelota hasta el fondo de las mallas, haciendo que Jorge no pudiera evitar parar ese balón. Eran momentos con muchísima tensión en el verde, ya que el partido estaba más por la igualada que por el tercero del Santa Marta.

El Villaralbo estuvo a punto de marcar por medio de Cepeda, pero se fue por muy poco la pelota. Entrados ya en los minutos de añadido, que acabaron siendo siete, el cuadro local tuvo dos grandes oportunidades para rematar el partido y tranquilizar los ánimos de los aficionados en el campo; sin embargo, no entró ningún balón.