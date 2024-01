El CB Zamora vuelve a ganar

Apurada victoria para un Zamora Enamora que tuvo que pelear hasta el último minuto de juego para doblegar a un correoso Lobe Huesca La Magia que vendió muy cara su derrota. Tras un primer cuarto de mayor dominio, los de Saúlo Hernández tuvieron que ponerse el mono de trabajo y no se lo pudieron quitar hasta el último segundo, hasta conseguir un triunfo vital para afrontar esta decisiva jornada antes de jugarse el primer título del año el próximo fin de semana. Tres tiros libres sin mácula de Kalinicenko tras falta de Guille Bastante abrieron las hostilidades de un duelo donde los zamoranos comenzaron imponiendo su superioridad física sobre un conjunto oscense que respondió rápido, gracias a una canasta sin oposición tras pérdida de Powell en medio campo sin nadie detrás, pero que achacó problemas ofensivos desde el primer segundo y que sufrió lo indecible para frenar al gigante Paukstè (2-7 en el 3´). El Lobe Huesca La Magia trató entonces de apretar a toda pista con el dos para uno y frenó así a un Zamora con menos tiempo para montar sus ataques, pero sus ideas ofensivas siguieron siendo muy básicas y pese a dejar secos a los zamoranos durante más de dos minutos sólo conseguiría un enceste.

Superado el ecuador el equipo de Saulo Hernández seguía bastante fallón en el tiro e impreciso en la circulación de pelota, pero su poderío en las pinturas era tan evidente que al míster local Rafa Sanz no le quedó otra que agotar su primer tiempo muerto a falta de cuatro minutos para el final pues su equipo no metía una y además su poste de referencia, Tomás Chapero, no daba una a derechas (4-13). De ahí al final su equipo mejoró algo en ataque, y sin un francotirador como Stümer en pista pues había sido maniatado y sólo había lanzado-fallado una vez a aro, pero ent odo caso el mando siguió siendo cosa de un Zamora superior sin estar del todo acertado. Al final 12-20.

Un triple de Round en tres minutos fue todo el bagaje ofensivo de los visitantes en el inicio de una segunda manga donde los oscenses optaron por jugar a todo tramo y bastante locura pero consiguiendo desordenar a un rival todavía con poco acierto en el lanzamiento y que ahora no conseguía cerrar. Así, cuando un Stümer liberado en la esquina anotaba su primer triple, Saulo Hernández paraba el juego (21-23) y eso lo agradecían los suyos con un parcial de 0-4 que evitaba la remontada. Le tocó a Rafa Sanz pedir un tiempo muerto para llevar el choque a su parte más táctica y cerrada con el Zamora sumando a base de tiros libres y bastante rebote (29-33 en el 8´).

El final de la primera mitad sería tan emocionante como errático, así y aunque Paukstè siguió siendo muy eficaz en los libres (7/9 en la primera mitad), el equipo sufrió demasiado y encajó dos triples finales, ambos liberados y el último sobre la bocina de Stümer tras una pérdida, que dejaron el electrónico empatado al paso por los vestuarios (35-35).

El reinicio tras el descanso estuvo plagado de pérdidas y fallos de todo tipo, por lo que durante más de tres minutos de juego sólo se vería una canasta y fue zamorana. El Huesca no había ido nunca por delante en el marcador y ahora había perdido varias ocasiones para lograrlo. Un golpe anímico importante en el que hurgó Buckingham con un triple o Paukstè de nuevo bajo aro para irse a los 17 puntos (37-42 en el 5´).

Pero el partido se jugaba en el alambre y así lo demostró acto seguido el local Bastante con dos triples consecutivos (43-42), dando un serio toque de atención a un Zamnora Enamora que al poco vio como Bastante hacía su tercer triple seguido y como Stümer se unía a la fiesta (Máxima local con el 49-46 en el 9´). La remontada local dejaba a los de Saulo Hernández medio groguis y sólo un triple sobre la bocina de Kalinicenko permitió al equipo afrontar el último acto en igualdad de condiciones (49-49).

Un parcial local de 6-0 en más de dos minutos de juego de la última manga sin duda fue la peor noticia para un Saulo Hernández que entonces paró el juego (55-49). El equipo atacaba muy mal y no defendía bien: gasolina para un Huesca crecido que de nuevo en pista se fue a por el cuerpo a cuerpo sin miedo, dando respuesta al triple de Buckingham con otro de Scariolo. Pero el Zamora acumula calidad y un enrabietado Buckingham hacía otro seguido para irse también alos 17 puntos y provocar el tiempo muerto de Rafa Sanz (58-57 en el ecuador). De nuevo en juego el ala pivot estadounidense Kevin Buckingham conseguía robar y anotar a campo abierto dando aire a un Zamora que pasó a mandar de nuevo con dos tiros libres más del otro protagonisa como era Paukstè (58-62). Sin embargo ya nada era igual, el Huesca se lo creía con mucha fe (63-62 en el 7´) y quedaba claro que el triunfo se decidiría en el final, una situación sin duda más beneficiosa para el equipo con menos necesidades, más experimentado y mayor calidad. Un CB Zamora que no sin cierta polémica se plantó en el último minuto con todo a su favor (63-68) y que no perdonaría. A la conclusión 66-71 y a tomarse "una Copa".