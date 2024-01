CB Zamora - CB Zornotza: El líder encaja la segunda derrota del curso

Derrota en el primer partido de 2024 para un CB Zamora que recibía a un "viejo enemigo", Zornotza, un plantel que, aunque no está rubricando su mejor año, siempre es temible y donde milita el exazulón Morgan Stilma. El equipo zamorano, líder indiscutible del Grupo Oeste, regresaba a casa (donde también estará dentro de dos semanas con reto de levantar la Copa LEB Plata ) con la firme intención de continuar su marcha triunfal en esta histórica temporada pero una mala primera mitad le pasó factura y, aunque lo intentaron hasta el último segundo, no pudieron culminar la remontada.

Primeros clasificados con una importante ventaja sobre sus perseguidores el reto de los zamoranos es mejorar cada día y eso trataron de hacer desde el inicio en una jornada que suponía la vuelta de Erikas Kalinicenko, pero no se lo iban a poner nada fácil. Más de minuto y medio tardaron en verse los primeros puntos en el pabellón y, aunque fueron los vascos los que estrenaron el aro, los locales no tardaron en responder con un triple de Peris. El CB Zamora había salido frío a pista y, aunque parecieron reaccionar al ponerse momentáneamente por delante (7-5, min. 3), Zornotza no estaba dispuesto a hincar rodilla y demostraba haber llegado con la lección bien aprendida hasta desdibujar a los zamoranos.

Dos triples consecutivos obligaban al Saulo Hernández a parar el encuentro (7-13, min. 5), pero los locales seguían sin encontrarse y Zornotza lo aprovechaba para ampliar su ventaja (9-20, min. 7). Un +3 de Erikas pudo ser el punto de inflexión para una plantilla que a falta de dos minutos para que concluyese el primer parcial se veía once abajo, pero los visitantes estaban extremadamente acertados y sacaban rédito de cualquier paso en falso de los locales que durante el primer tramo fueron más de los que acostumbran.

Con un 15-28 en el electrónico se reinició un encuentro en el que había mucho por mejorar. El guion se mantuvo y Zornotza doblaba en puntuación a los azules que estaban desconocidos en cancha (15-34, min. 22) mientras que la ausencia de Jonas Pauskte estaba siendo determinante. Jacob Round recortaba y tiraba de los suyos, pero no era suficiente para frenar la hemorragia que suponía ver una desventaja de 20 puntos (19-39). Nada salía, nada funciona y nada entraba ante la desesperación de un público que no reconocía a su equipo pero que seguía aplaudiendo cualquier acierto de los suyos que también estaba “sufriendo” de las decisiones arbitrales.

27-49 resultaba un bagaje muy pobre para el líder, que tenía toda una segunda parte por delante para recomponerse.

Se reanudó el encuentro y el CB Zamora salió más enchufado, pero no era suficiente: había que ser mucho mejor, y eso se hizo, ser mejor que el rival y desde ahí, remar. Peris y Naspler marcaron el camino de la remontada ante unos visitantes descolocados por la salida en tromba del líder. Round se unía a la fiesta anotadora y aunque era una tarea complicada, el equipo empezó a creer. Mejor en ataque y en defensa se fueron rebajando distancias bajo el grito de ¡sí, se puede! desde las gradas (42-54, min. 36). Zornotza apretaba dientes e intentaba no bajar de la renta de diez puntos. Con Powell y Erikas en pista, la idea era recortar desde la línea de tres, pero volvía a ser Jacob quien se ponía la capa de líder acompañado de un Peris que estaba siendo el máximo anotador de los de Saulo y cuyos puntos resultaban claves.

Doce abajo (52-64) quedaban diez minutos por delante para obrar la remontada. No era tarea sencilla pero había que intentarlo. Zornotza sacacaba toda su artillería y trataba de mantener a raya a un CB Zamora que estaba dispuesto a intentarlo hasta el último instante. La remontada estaba cerca y en dos rágafas se acarició la heroicidad al ver un 61-68 a falta de cinco minutos que insufló confianza en pista y grada. Los vascos trataban de gestionar los tiempos y agotar posesiones para terminar de cerrar el encuentro ante un líder que no se rendía. El milagro no fue posible y llegó la segunda derrota de la temporada pero el liderato sigue siendo zamorano.