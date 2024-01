Jennifer Hermoso, campeona del mundo, fue una de las grandes protagonistas del pasado año y seguirá siéndolo en el inicio del 2024. La jugadora española fue protagonista de las Campanadas de Fin de Año -pidió que el 2024 "traiga títulos y mucha igualdad para todos"- y ha de decidir su futuro después de terminar su relación contractual con el Pachuca. Pero antes declarará ante el juez de la Audiencia Nacional que sigue la causa contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones.

La declaración ante la teniente fiscal

Tomará la palabra este martes a las 10:00 horas en el Juzgado Central de Instrucción Número 1 cuyo titular es Francisco de Jorge. Inicialmente, la citó a declarar el pasado 28 de noviembre, pero dos defensas, entre ellas las del propio Rubiales, solicitaron su aplazamiento al coincidirles con otros procesos judiciales.

La declaración de Jennifer Hermoso permitirá afrontar el desenlace de la investigación que se abrió en 2023 contra el expresidente de la Federación tras el beso no consentido a Hermoso durante la celebración de la victoria de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Cabe señalar que Jennifer Hermoso ya declaró ante Marta Durantez, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, antes de que se incoasen las diligencias.

"En ningún momento fue consentido. No me sentí respetada, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Yo estaba viviendo algo histórico y pensé que algo así iba a acarrear consecuencias. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación", aseguró Hermoso sobre la acción vivida en la final de Sídney.

"Yo no busqué ese momento"

"No me lo esperaba, no me esperaba que en ese escenario… Era la entrega de medallas de un Mundial. Mucha emoción, mucha alegría, pero yo no busqué ese momento ni hice nada para que se llevase a cabo este acto", lamentó en su momento la futbolista, que dejó claro que tras recibir el beso no consentido de Rubiales se quedó en estado de shock.

Nada más producirse el beso no consentido, Hermoso se dirigió a Alexia Putellas e Irene Paredes: "Les dije: ‘Oye, que me acaba de dar un beso Rubiales en la boca". Estas palabras fueron ratificadas por sus compañeras en su declaración judicial. En su testimonio, Hermoso dijo que trató de seguir adelante con la celebración, "porque no quería que nada robase protagonismo al triunfo". Defiende que siguió "adelante para proteger a todas mis compañeras y no quise sentirme de otra manera, porque era meterlas en algo en lo que habían tenido la culpa".

"Le decían a mi familia que yo había sido muy importante, que me lo merecía y que me intentaran convencer para que ayudase a que se restara importancia al acto. ¿Si se utilizó a mi familia para convencerme? Claro. Ahí había 100-200 familiares, no sé por qué justamente se paró con la mía", sentenció la futbolista en su declaración, en la que detalló haber sido objeto de presiones.

Rubiales defendió el consentimiento

Por su parte, ante el juez, Rubiales defendió que el beso fue una "muestra de afecto" que se produjo de forma "natural", a la luz de "millones de ojos" y que fue "con consentimiento". A preguntas del abogado de Hermoso, aseveró que se trataba de una "celebración totalmente extraordinaria", que preguntó a la jugadora antes de darle el beso y que ocurrió "con consentimiento".

"Sí le pregunté antes ¿cómo no le voy a respetar?", respondió a la pregunta de si consideraba que había respetado a la jugadora al besarla en la boca, para luego apuntar que Hermoso "se fue muerta de risa" y dándole "dos cachetes en el costado".

El exdirector de comunicación de la RFEF Pablo García Cuervo rompió su silencio la pasada semana en una entrevista con 'La Nueva España', de Prensa Ibérica, editor de este diario. "A Rubiales no se lo carga la política; se inmoló con un comportamiento inadecuado", defendió un profesional que dijo haber actuado "de acuerdo con de mis competencias profesionales en la RFEF"

"Lo hice para explicar que se había construido un relato falso y descontextualizado con un objetivo claro. La Supercopa es una operación de 40 millones de euros al año y más de 20 se reparten entre el fútbol no profesional. Eso ha permitido la supervivencia de muchos clubes. De momento, nadie en la Federación ha hecho ademán de cancelar este contrato", añadió en la entrevista.

Fin en el Pachuca y futuro en el Tigres

Los últimos coletazos del caso Rubiales llegan con Jennifer Hermoso pendiente de resolver su futuro profesional. A sus 33 años, puso fin a la etapa en las Tuzas del Pachuca de la Liga MX, donde podría continuar, pero en las filas de las campeonas, Tigres UANL.

"El 2023 se va con tu magia, con tu historia y pasión con que defendiste este escudo. Hoy, Jennifer Hermoso, la primera Tuza campeona del Mundo de la Liga BBVA Femenil, se despide. ¡Siempre en nuestros corazones!" publicó la cuenta de un club con el que Hermoso marcó 26 goles y repartió 10 asistencias. A la exjugadora del Atlético, Rayo o Barcelona le quedó clavada la espina de la final perdida del Clausura en un año del que fue gran protagonista.