Jenni Hermoso será la gran protagonista de las campanadas de 2024 en Televisión Española. La futbolista ha sido elegida para participar en la retransmisión junto al presentador Ramón García y la cantante Ana Mena.

Un tsunami en el fútbol

Hermoso se convirtió en la protagonista involuntaria del año tras recibir un beso no consentido del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante la ceremonia de entrega de las medallas en la final del Mundial de fútbol femenino que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, y que fue ganado por la selección española. Aquel beso desató un escándalo de dimensiones internacionales que terminó constando al dirigente su cargo y que provocó el movimiento #SeAcabó que ha provocado un terremoto en la RFEF y en el fútbol femenino.

Jenni denunció a Rubiales y el próximo martes tendrá que declarar sobre lo ocurrido, en un caso que sigue su curso en la vía judicial. Hemoso ha hablado de su papel en esta retransmisión de las Campanadas: "Estoy bien, me siento fuerte, con muchas ganas de vivir todo lo que me está pasando y sobre todo aprovecharlo". También confesaba que el que será su compañero, Ramón García, le ha dado algunos consejos: "Me ha dado varios consejos, pero yo creo que hasta que no llegue la noche y me vea en frente de la puerta al sol no podré decirte lo que sentiré. Ahora sí que siento nervios, estoy emocionada y con muchísimas ganas".

Otra futbolista de la selección que será protagonista en estas campanadas será la lateral del Real Madrid Olga Carmona. La autora del gol que dio el triunfo en la final a España también dará las Campanadas en otra televisión, la de su tierra, Andalucía. Carmona participará en la retransmisión desde Jerez de la Frontera que realizará Canal Sur.