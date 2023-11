El CB Zamora vuelve a sus orígenes y supera a Morón

El CB Zamora Enamora volvió a ganar. Los de Saulo, con remontada incluida, superaron a un gran Morón que les tuvo contra las cuerdas durante la primera parte en una de las pistas más difíciles de la categoría. Sin empabor, un espectacular tercer tramo permitió a los de Saulo regresar a sus orígenes. Mención aparte, el extraordinario partido del americano Buckingham, con 30 puntos y seis rebotes.

En los primeros minutos del periodo inicial las defensas impusieron su ley. Ambos equipos les costó anotar. En los tres primeros minutos el marcador reflejaba un 2-2. Luego llegó el despertar del Starlabs Morón. Los sevillanos, con un parcial de 6-2 se situaron con un 8-4 a su favor. El conjunto zamorano buscó el triple como su mejor baza, pero los balones no entraban en el aro local. Se pasó por el ecuador del primer cuarto con un luminoso que reflejaba un 9-4 para los andaluces. Ni los cambios introducidos por Saulo Hernández hicieron revitalizar el juego zamorano. La ventaja del Starlabs Morón se amplió poco a poco (13-6). El francés Pavrette y el costamarfileño Kouadio estaban siendo una auténtica pesadilla para los defensores "azulones". Un triple de Gómez situaba el marcador en su máxima diferencia (20-12) en un momento donde los de Hernández estaba totalmente perdidos en la pista.

En el segundo cuarto, el Zamora Enamora salió a la pista algo más intenso en defensa. Así, a base de mucho trabajo pudo reducir las distancias. El americano Buckingham, con cuatro puntos consecutivos firmó el 24-22 y daba vida a su equipo, lo que precipitó, además, un tiempo muerto solicitado por el entrenador local José Antonio Santaella. La reacción de los azulados era ya una realidad. Un triple de Bioque rompió la mala dinámica local, pero rápidamente supo contrarrestarlo el Zamora Enamora (27-26). Nuevo tiempo muerto andaluz. El Starlabs Morón no encontraba su buen juego exhibido en el primer cuarto. Aunque un 10-4 devolvió la credibilidad a los locales con Kouadio y Pevrette como estiletes en ataque (37-30). Y es que la defensa visitante había aflojado. No le quedó más remedio a Saulo Hernández que solicitar un tiempo muerto para enderezar el rumbo de su equipo. No consiguió revertir la situación adversa. Al descanso 44-34 con un triple del jamaicano Powell que oxigenaba una recta final de primera parte muy floja. Buckingham estaba siendo el más acertado (11 puntos).

Tras el paso por los vestuarios, Pauksté y Buckingham anotaron los cuatro primeros puntos (44-38). Imagen renovada en el Zamora Enamora. Un triple posterior del alero americano situó el empate a 44 puntos. Empezaba un nuevo partido y el técnico local detuvo el duelo ante la salida demoledora de los castellanos. El parcial había sido de 0-10. Luego, Naspler daba la primera ventaja (49-51). Era sin lugar a dudas el mejor momento del conjunto azul. Con 50-55, hubo un tiempo muerto de Santaella ante la desesperación del entrenador que veía como se le escapaba el partido. Y así fue. La sangría se mantuvo y la canasta de Buckingham puso la máxima diferencia en el marcador (50-62). Y es que el parcial desde que empezó el partido había sido de 6-28. Una reacción de líder. Al final del tercer cuarto, 53-62.

El Zamora Enamora había encarrilado el partido, pero aún restaban diez minutos. Y la emoción volvió a presidir la Alameda cuando un triple de Jiménez puso el 61-62. Rápidamente apareció Round con un nuevo triple y Buckingham para poner las cosas en su sitio (61-67). El susto había pasado, de momento. Se resistió el Starlabs Morón que continuó luchando por la victoria (66-68). Una fase donde Naspler estaba realmente acertado y con un Buckingham colosal (66-77). Restaban menos de cinco minutos para el final. Nuevo tiempo muerto local ante un nuevo parcial favorable de su rival (0-9). Peris se añadió a la fiesta zamorana (66-79). Un triple de Powell acabó con la resistencia andaluza (72-87) y sentenciaba el partido a falta de 1´38´´ para la conclusión. La victoria ya estaba asegurada. Los últimos instantes fueron de puro trámite.