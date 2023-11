El CB Zamora Enamora está viviendo su primera semana tras perder un encuentro de Liga, un escenario diferente y que no conocían hasta el momento, aunque sí es cierto que, a pesar de la derrota ante Almansa (77-79), continúan líderes del Grupo Oeste. Sobre cómo están gestionando en el equipo zamorano esta nueva realidad habló Toni Naspler, quien dejó claro que la semana no está siendo muy distinta a las anteriores. "Lo hemos llevado igual que cualquier otra victoria de principios de temporada. Ha sido otra semana de trabajo, aunque, obviamente, los primeros días sí estuvieron más dirigidos a ver qué habíamos hecho mal y lo mucho que tenemos que mejorar, pero es otra semana más de buen trabajo", comentó en sala de prensa.

Confesando que sí le dio vueltas durante la noche del sábado a la última jugada ante Almansa que pudo cambiarlo todo, también recordó que en un partido de baloncesto "hay muchas jugadas y aunque esa última era la decisiva, ya no se puede hacer nada más. Ahora ya, cabeza fría para el siguiente partido". "La derrota nos sirvió para saber que, si no jugamos a nuestro 100%, todo el mundo nos puede ganar. Aunque lo bueno que tuvimos es que, haciendo un mal partido, sí tuvimos oportunidad de ganarlo y lo competimos hasta el último segundo", apuntó.

Borrón y cuenta nueva precisamente este sábado tienen otro encuentro complicado en una cancha compleja como es la de Morón donde "nos espera una buena guerra. Es un campo muy complicado ante un equipo que nos puede hacer mucho daño porque tienen una cosa que a nosotros nos falta que es experiencia, pero vamos a afrontarlo con la mayor ambición posible, mucho respeto y creo que lo vamos a sacar".

Saulo Hernández

También habló de su próximo rival sevillano el entrenador del CBZ. Saulo Hernández recordó que "a cualquier deportista le gusta competir en un buen ambiente y Morón es uno de los sitios de la categoría que te puede dar esa sensación. Es un campo pequeñito con gente muy ruidosa, con ganas de estar con los jugadores y donde si no tienes esa concentración y ambición es un rival que te puede sacar de la pista".

Respecto al oponente, explicó que es un plantel que "juega con rotaciones cortas, un poco como nosotros, y que su núcleo duro es un equipo más experimentado, con Marín, Parejo o Jiménez, jugadores que llevan muchos años en la categoría y la clave del partido puede estar en si nosotros les permitimos jugar a ese ritmo que puede interesarles de no cometer perdidas y que no entre en juego loco. A nosotros nos puede interesar más ritmo y de que vaya a más posesiones. Eso, junto con el rebote ofensivo, son dos de las principales situaciones que debemos parar en este encuentro".

Físicamente, comentó, solo tienen la baja de Souley Traoré, más allá de las cargas físicas de principio de semana que no impedirá a ninguno estar en Sevilla.

En cuanto a la puesta en escena tras la derrota encajada, recordó que hasta ahora se ha visto cómo reacciona este equipo cuando gana y ahora "vamos a ver cómo salimos a pista tras una derrota y vamos a ver si esa derrota nos ha ayudado a entender que hay que salir siempre al 100% y no dejar de confiar en nosotros o, si al contrario, va a hacer que aparezcan dudas. Personalmente no tengo ninguna, y creo que una cosa buena que tenemos es que, incluso en los partidos que ganamos, siempre intentamos ver que hay cosas por mejorar, y ahora no es una excepción. Hemos perdido, pero hemos analizado qué hicimos mal y lo vamos a intentar mejorar ya en este partido y ojalá el equipo de una respuesta buena a nuestra primera derrota de la temporada", concluyó.