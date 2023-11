Desde su llegada a la capital del Duero, Kevin Buckingham (Texas, 1997) se ha convertido en todo un líder para el CB Zamora Enamora. Su baloncesto, sus puntos, su juego y su carisma le hacen estar en el punto de mira y nada de eso ha variado a pesar de la derrota ante el CB Almansa (77-79). Bien es cierto que en este equipo brillan y suman todos, y el de Texas tiene claro que su único propósito es dar el 100% cada día. Asegura estar feliz en Zamora y en el club azul, donde ve cumplidas todas las necesidades de su familia. Tampoco se olvida de alabar a una afición que crece cada semana y se vuelca con el equipo en cada partido en el Ángel Nieto. Kevin es un "clásico" en los puestos altos de los rankings y sigue siendo el máximo anotador del Grupo Oeste de la LEB Plata y el mejor valorado, seguido en esta estadística de Toni Naspler mientras que Jonas Pauksté es cuarto.

–Siete victorias y una derrota, pero líderes. ¿Se esperaba este inicio cuando fichó por el CB Zamora?

–No esperaba haber estado invicto durante una cuarta parte de la temporada (las siete primeras jornadas). Pero como he visto cuánto hemos mejorado como equipo y lo duro que trabajamos, tampoco me sorprendía.

–¿Cómo fue la adaptación al club, a la ciudad y a los compañeros?

–Fue muy bueno. Fue bastante fácil sentirse cómodo aquí. Realmente amo esta pequeña ciudad de Zamora.

–¿Es consciente de que es un gran líder, uno de ellos, en un equipo muy coral?

–Nunca me he considerado alguien que pueda liderar a la gente, porque eso puede mostrar externamente que estoy por encima de los demás. Estoy en el mismo camino y al mismo nivel que cada jugador de mi equipo. La forma en que me gusta liderar es con acciones, no con palabras. Dar el 100% todos los días y animar a los compañeros de equipo a hacer lo mismo.

–¿Qué le pide el entrenador?

–El entrenador Saulo me pide que aporte un nivel de energía que él sabe que me gusta dar. Mientras hago eso, aprendo a ser un jugador más sólido.

–¿Cuál cree que es el techo del equipo?

–Para nosotros no hay techo. Peleamos para mejorar en nuestro baloncesto, y lo hacemos trabajando cada día.

–¿Cuál es, a su juicio, el gran enemigo a batir?

–Siempre el siguiente rival.

–¿Está recibiendo ofertas de otros clubes?

–Recibí un par en verano, pero el CB Zamora fue el único club capaz de satisfacer las necesidades de mi mujer y las mías, y por eso estoy muy agradecido.

–¿Qué opina de la afición de Zamora?

-¡Ruidosa, energizante y le encanta el juego del baloncesto! Siempre disfruto de nuestros partidos en casa. Al finalizar cada encuentro en casa, caminamos como equipo por el pabellón y agradecemos a los aficionados el haber venido. Sus sonrisas son edificantes. ¡Me encanta la afición del CB Zamora!