El equipo de Primera Nacional del CB Zamora logró su primera victoria como local en un bonito encuentro, disputado en el polideportivo Ángel Nieto (70-57) ante Aldeamayor. Los zamoranos empezaron muy sólidos en defensa, impidiendo que el equipo visitante lograse realizar tiros cómodos, lo que se vio reflejado en el marcador, terminando el primer cuarto 18 a 12. En el segundo parcial, los locales se atascaron en ataque, no encontrando la fluidez necesaria, anotando solo 9 puntos en ese periodo y yéndose 2 puntos abajo en el marcador al descanso (27 a 29). Tras la reanudación, se vivió un bonito periodo donde ambos equipos lograban correr y anotar. Antes del inicio del último tramo, el resultado era de 48 a 45. En los 10 últimos minutos, los zamoranos volvieron a imponer una intensidad defensiva que forzó malos tiros y perdidas del equipo vallisoletano, combinándose, además, con buenos porcentajes de tiro exterior. Al final, se dio la victoria local por 70 a 57.

Cadete Masculino

El Equus Duri CB Zamora recibió en el Ángel Nieto a los chicos del CB Tormes frente a los que cayeron 24-93. Desde un primer momento los visitantes lograron una gran ventaja a base de la presión a toda la pista, que les garantizó una elevada cantidad de robos de balón. Los chicos del CB Zamora mejoraron en este aspecto tras un tiempo muerto consiguiendo acabar el primer cuarto con un parcial de 4-19. El segundo cuarto fue mejor en anotación para los visitantes y terminó con un parcial de 7-29. Tras el descanso, los jugadores del CB Zamora mejoraron la calidad de su juego, pero no estuvieron acertados en cuanto anotación, acabando este tramo 6-24. El cuarto final (7-21) fue muy similar al anterior, pero los locales siguieron sin conseguir una anotación sustancial. A pesar del marcador los chicos del CB Zamora se mantuvieron luchando todo el partido, lo cual servirá para encuentros futuros.

Infantil Masculino

El equipo infantil masculino La Valenciana Shock CB Zamora disputó el encuentro en casa frente al Lecrerc Caja Rural CB Tormes 2011 (48-72), en el pabellón Manuel Camba de Zamora. Los zamoranos no salieron muy conectados al partido y este hecho provocó una ventaja grande para el equipo visitante, ya desde el inicio. Tras el descanso, equipo local mostró una leve mejoría en su esfuerzo y competitividad, eso provocó que, contemplando solo el parcial de la segunda parte, hubiera un marcador igualado. No obstante, con la diferencia arrastrada de la primera parte, no se pudo dar la vuelta al resultado.

Mientras, el Alser Dental CB Zamora sacó adelante un partido muy igualado ante el Zunder Maristas "B" (56-54), en un encuentro que cualquiera de los dos equipos se pudo llevar. El primer cuarto fue para los palentinos, mientras que el segundo cuarto cayó del lado zamorano. Llegándose al descanso con máxima igualdad. En la segunda mitad, la escasa diferencia fue la nota predominante, y el acierto de los zamoranos hizo que se llevasen el partido en un emocionante final

Infantil Femenino

Las infantiles del Librería Semuret CB Zamora se desplazaron a León para disputar su encuentro ante el equipo Patatas Hijolusa Verde (68-17). Las zamoranas saltaron a pista con muchas ganas e ilusión, y, a pesar de que el encuentro estuvo marcado desde el inicio por la gran diferencia física y de experiencia de las leonesas, las del CB Zamora no bajaron los brazos en ningún momento. Las chicas blanquiazules, a pesar de verse superadas en puntos, fueron capaces de mostrar durante el partido el juego alegre que caracteriza al equipo, robando balones y corriendo al contraataque, además de apoyarse continuamente unas a otras.