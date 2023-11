Dejando claro y como primera declaración que la derrota no sentaba bien, Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora, admitió tener muchas sensaciones e ideas en la cabeza a los pocos minutos de concluir el encuentro, en lo que fue el primer resultado negativo de los suyos esta temporada (77-79) ante el CB Almansa. Lo primero que quiso hacer el entrenador de los zamoranos fue "felicitar a Almansa" que llegó con la lección aprendida y "sabiendo dónde nos podía hacer daño". Además, el zamorano puso en valor el acierto en el tiro exterior de su rival que fue "merecedor de la victoria". Del mismo modo, en su intervención ante los medios,, no quiso olvidarse de la afición entregada que se pudo ver ayer en el Ángel Nieto y, del mismo modo, tuvo palabras para los suyos. "Hay días en los que no salen las cosas, pero el equipo luchó y murió con las botas puestas".

En esta dirección, el técnico del CB Zamora sí quiso hacer una reflexión recordando que "parecía que era fácil lo que hacíamos", en referencia a las victorias, muchas de ellas holgadas, protagonizadas por los suyos, pero no es sencillo. "El equipo trabaja mucho tiene un ánimo tremendo, pero hoy (por ayer) el Almansa se llevó la victoria". También recordó Saulo Hernández en sala de prensa que "el ADN de este equipo tiene que ser defender y correr", y quiso dejar claro que sus jugadores "son personas, personas muy jóvenes en la mayoría de los casos que intentan hacerlo lo mejor posible y lo hicieron lo mejor que pudieron. Cero reproches porque no han bajado los brazos en ningún momento y hay que premiar el esfuerzo". Con todo, sí quiso recordar algo que también les dijo a sus pupios y es que ni antes eran los mejores ni ahora son malos. "Tenemos que lamernos las heridas, currar y aprender" para preparar el próximo encuentro.