Marcos Senna, quien fuera una de las estrellas del Villarreal CF y también campeón de Europa con España durante su época como futbolista, se encuentra en Zamora como parte de la comitiva del "Submarino Amarillo" que estará presente en el duelo de Copa del Rey que se disputa hoy en el Ruta de la Plata, casa del Zamora CF. Un rival al que alabó, señalando que los castelloneneses deberán estar "por encima de su 100%" para lograr un buen resultado.

Senna, que ha jugado muchísimos encuentros importantes y eliminatorios a lo largo de su dilatada carrera como futbolista, comentó que "un partido como este, y más jugando fuera de casa, se espera siempre que sea complicado", aunque el Villarreal CF sea un equipo de primera categoría.

"Estoy al corriente, además, que el Zamora CF va muy bien en su liga y es un equipo que, si no te pones al 120%, te vas a complicar seguro. Esa es la idea con la que venimos, si no jugamos por encima de nuestro 100% no conseguiremos un resultado positivo", comentó el gran lanzador de faltas y centrocampista que hizo vibrar a los aficionados españoles durante el verano de 2008.

El exjugador del Villarreal CF afirmó que este partido es el primer paso de una nueva etapa para su club, y que por eso acuden dispuestos a dar el máximo. "Nosotros no empezamos la temporada como nos gustaría y estamos en una etapa en la que queremos cambiar la dinámica", indicó, asegurando que parte de ese giro se basa en el técnico Marcelino García Toral y la confianza que el club tiene depositada en él. "Marcelino viene al club por lo que es, por lo que hizo con nosotros, es un hombre de la casa, y confiamos plenamente en él. Empieza su segunda etapa con nosotros y esperamos que empiece bien", comentó Marcos Senna, dejando claro su deseo de un triunfo del "Submarino Amarillo" hoy.

Una buena primera impresión

Por último, al ser preguntado por su estancia en Zamora y si conocía la ciudad, Senna aseguró que "nunca había estado", pero le parecía "bonita". Además, apuntó que tanto él como el resto de sus acompañantes de la expedición habían "comido muy bien" y que, aunque no había coincidido con muchos aficionados, "los pocos que vi, fueron muy agradables" al reconocerle.