Mientras para el Villarreal, el partido de Copa llega en un momento ideal para que Marcelino García Toral pueda realizar probaturas antes del debut en la Liga y después de un buen periodo de descanso, al Zamora no le ha podido sentar peor el adelanto del encuentro que ha motivado el que su rival tenga partido europeo en la fecha establecida inicialmente por la Española. El propio David Movilla denunció hace unos días, con toda la razón, que mientras en la eliminatoria contra el Rácing de Santander, la Federación no le permitió al Zamora adelantar un solo día el partido de liga previo a la Copa, ahora le obliga a jugar tres partidos en el plazo de una semana, incluído el de hoy que puede ser agotador de llegar a la prórroga y a los penaltis.

Al final, los pobres siempre llevan las de perder en estos temas de burocracia federativa y el Zamora no parece beneficiarse nunca. Ya resultan habituales los desprecios que el club rojiblanco recibe del ente federativo, ¿tal vez como castigo a antiguas polémicas?. Lo cierto es que Marcelino dispondrá de un tiempo precioso para realizar todas las probaturas que necesite antes de su debut en la Liga el domingo contra Osasuna, mientra Movilla tendrá que aprovechar al milímetro los tres días de que dispondrá antes de jugar un partido trascendental para el futuro del Zamora en el torneo de la regularidad. Porque tras la derrota en Torrelavega, los rojiblancos no sólo rompieron una racha impecable de imbatilidad, sino que también cedieron el liderato a un Ourense que, junto al Pontevedra, no le da respiro. Y ahora, todavía con el desgaste que, sin duda, el equipo de Movilla realizará hoy en el Ruta, llega el Rayo Cantabria, otro rival en la lucha por el ascenso al que no conviene darle muchas más alas porque la cosa se complicaría mucho más en caso de que los rojiblancos no fueran capaces de mantener su marcha anterior de victorias y portería a cero. En todo caso, todo puede pasar, y el pesimismo no conduce a nada.