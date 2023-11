David Movilla, entrenador del Zamora CF, señalaba ayer en rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey frente al Villarreal CF que, a nivel particular, a él no le hace "especial ilusión" jugar frente a un equipo de Primera División. A él lo que le ilusiona es "eliminar a ese equipo".

El técnico vasco no se ha vuelto loco. Ni mucho menos. Es consciente de todo lo que acarrea ese partido para Zamora (basta con recordar sus palabras tras eliminar al Racing de Santander), pero su trabajo es salir a competir y llevar a los rojiblancos a disfrutar una ronda más; inculcar ese espíritu en los jugadores y poner el foco, única y exclusivamente, en lo que pueda ocurrir sobre el verde. Y, en dicho escenario, más allá del nivel de unos y otros, de las categorías, el deseo siempre debe ser ganar.

A Movilla, por tanto, no se le escapa la dificultad de la empresa. Pero, como bien apuntó, ni él ni ninguno de sus jugadores está "para pedir camisetas del Villarreal CF al acabar el partido". Está para intentar que "si en cien partidos entre ambos equipos en uno gana el Zamora, ir a por ese uno".

"Ya he jugado varias eliminatorias de este nivel y mi pensamiento siempre es el mismo: a mí no me hace especial ilusión jugar contra el Villarreal, me hace ilusión eliminar al Villarreal. Luego, te pueden meter siete porque tienen capacidad para ello, pero no tiene especial mérito jugar contra ellos", comentaba el entrenador, señalando que para él "los recuerdos" de este tipo de envites "van más centrados en competir y en su desarrollo". "Quizá otros lo vivan de otra manera", apuntaba, subrayando: "nosotros estamos aquí para competir y representar un escudo y unos valores lo mejor posible. Así es como queremos enfocar el partido".

Preparando el partido contra el mejor Villarreal

Por todo ello, David Movilla destacó que el equipo trabaja desde ayer noche en preparar la eliminatoria lo mejor posible, aunque sea contrarreloj. "Tenemos pocas horas, pero son las que son. Nos adaptaremos y, más allá del rival, nos centraremos en lo que depende de nosotros. Recuperarnos a nivel condicional, focalizarnos a nivel mental y desarrollar lo que podamos a nivel táctico para visualizar el escenario de partido que esperamos de la mejor manera", explicó Movilla, señalando que en esa imagen aguardan al mejor Villarreal pese a que sea una incógnita al haber llegado hace pocos días Marcelino.

"Sabemos lo que conllevan los cambios de entrenador a corto plazo, pero es un entrenador de nivel "Top" con una gran trayectoria. Tenemos que adaptarnos a ello, como nos adaptamos a la fecha", comentó, destacando que "si hubiesen jugado el pasado domingo y jugaran el fin de semana después del encuentro, como suele suceder en este tipo de eliminatorias, puede que tiraran más de jugadores del filial, pero en este caso no. El equipo llega tras diez días sin competir, salvo sus jugadores internacionales, y por ello me espero a los futbolistas que están en boca de todos y que todos conocen como Gerard Moreno o Parejo. Preparamos el partido pensando en el mejor Villarreal CF". Y, ante ese Villarreal CF, el entrenador vasco espera ver al mejor Zamora CF. "Espero dar la mejor versión ante los mejores jugadores. Jugar contra los mejores te hace mejor y espero que así sea, es una extraordinaria ocasión".

Movilla tiene claro el objetivo y no dejará de perseguirlo, pase lo que pase. "El fútbol es un deporte de oposición, si vemos un buen Villarreal habrá un mérito de ellos y un demérito nuestro; y, si ocurre al revés, se ve un buen Zamora CF, es porque ellos no habrán podido demostrar la diferencia que nos separa de forma clara y contundente. Sabemos que tienen un potencial enorme y nos separan tres categorías, pero si tenemos una opción la vamos a aprovechar. Si de cien partidos, en 80 nos caen varios goles, en 15-19 está igualado y solo podemos ganar uno contra ellos, vamos a buscar ese uno. Que sea este miércoles", afirmó ayer el vasco, asegurando que para ello el Zamora CF buscará "todas las situaciones con balón y sin balón que puedan incomodar" al Villarreal CF.