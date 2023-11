La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha advertido que existe el riesgo de que el próximo partido de la Sociedad Deportiva Huesca en el estadio El Alcoraz se dispute sin público si el club no presenta "a la mayor brevedad posible" la documentación necesaria para regularizar la licencia ambiental.

En declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Zaragoza, donde ha asistido a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Lorena Orduna ha explicado que El Alcoraz cuenta con licencias concedidas, pero no la ambiental, por lo que desde el Ayuntamiento de Huesca se les ha solicitado la refundición de todos los textos que tienen pendientes desde hace cinco años.

La situación es "complicada", ha reconocido, no obstante, desde el Ayuntamiento "estamos dando plazos y requerimientos para que lo subsanen".

En este punto, Orduna ha afeado al anterior equipo de gobierno de la ciudad, liderado por el socialista Luis Felipe, que permitiese que El Alcoraz estuviese cinco años sin licencia ambiental, "siendo conocedores de todas las obras de reforma que se habían realizado en el estadio".

También ha criticado que en el traspaso de poderes al Partido Popular se le ocultase el estado de las licencias y actuaciones relacionadas con la SD Huesca en lo referente al estadio, tras cinco años de ampliaciones, reformas, "sobre todo con un aforo de 9.100 personas que pueden entrar al campo de fútbol".

Orduna ha comentado que hay licencias concedidas para otros servicios, como el restaurante o las cafeterías, así como la inicial que data del año 1974, y las medidas de prevención y organización "son correctísimas".

Plazo inmediato

Así, la alcaldesa de Huesca ha manifestado que se está trabajando junto al club oscense para que, "en un plazo inmediato consigan ese refundido legal y se normalice su situación", con el objetivo, ha asegurado, de que la SD Huesca "no tenga ningún perjuicio administrativo y se pueda jugar con normalidad" en El Alcoraz.

Con respecto a los tiempos para presentar la documentación requerida, Orduna ha indicado que debe ser "inminente", puesto que el plazo administrativo concluye el lunes, día 6.

Asimismo, ha destacado la colaboración del club para subsanar la situación, apuntando que ellos están trabajando en el texto refundido, pero las alegaciones "no eran suficientes, no terminaban de consolidar el texto que se les reclama desde el Área de Urbanismo". En caso de que no sea así, "nos arriesgamos a que el próximo partido se juegue sin público", ha observado.

En este sentido, ha manifestado la "colaboración total" del Ayuntamiento de Huesca, porque el club es "importante" para la ciudad.

Licencias

Por otro lado, ha comentado que una de las preocupaciones del actual equipo de gobierno desde que llegó al Ayuntamiento oscense ha sido que las licencias estuviesen en regla, especialmente tras el suceso ocurrido en un local de Murcia, en el que fallecieron varias personas.

A partir de este momento, "empezamos a revisar todos los expedientes importantes del Ayuntamiento y encontramos algunos otros más, que se llevan a la par, y que se están solucionando en muchos casos". En el caso de la SD Huesca, ha informado de que desde que se les notificó la situación, han presentado parte de la documentación, "pero no es suficiente".

Por último, ha garantizado que las medidas de seguridad del estadio son "perfectas" y tienen varias licencias concedidas, aparte de las licencias de obra que ya tenían, "pero no está todo refundido en un único texto, por lo que tienen que ponerse a trabajar en el nuevo documento".

Azcón y las competencias

El que ha querido mantenerse al margen de la polémica de El Alcoraz ha sido Jorge Azcón. "Lo que tiene que ver con las licencias es competencia del Ayuntamiento de Huesca. Estoy convencido que lo va a resolver cobn la ley en la mano pero también dialogando con el club. Es un problema de estricta competencia municipal", ha afirmado el presidente de la DGA. "El que está preocupándose y lo está ejecutando es el ayuntamineto. Si nos pidiera ayuda estoy convencido de que trataríamos de ayudarles, pero hay que ser respetuoso con las licencias de cada uno", ha añadido Azcón.