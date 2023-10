Aunque han pasado varios días y ya se está más cerca de la octava jornada ante el Fabril (domingo, 17.00 horas) que de la séptima vivida frente al Pontevedra (0-4), David Movilla sigue más que fastidiado por lo acontecido en el Ruta de la Plata el pasado domingo. Tal y como admitió tras el 0-4 encajado ante los de Yago Iglesias, el entrenador está "dolido, pero responsabilizado y estable", y sin ocultar que está siendo una semana complicada en la que intentan "mantener las emociones en un punto neutro" pero en la que le cuesta mostrar una sonrisa porque ni considera que sea el momento ni le sale de forma natural. A este respecto fue sincero ante los medios de comunicación y confesó que "me cuesta sonreír con un 0-4. Estamos estables, pero es difícil. Cuando ganamos les digo (a los jugadores) que lo celebren, pero cuando no se está a la altura no podemos estar con una sonrisa ni con ánimo".

Así en su intervención insistió en que él, desde su cargo, es el principal culpable de lo sucedido, pero a nadie se le escapa el profundo análisis de lo acontecido en el campo que ha tenido que hacer desde que el árbitro decretó el final del último partido hasta ahora para saber exactamente dónde estuvo el fallo. A grandes rasgos sí reconoció el técnico de los zamoranos que "a nivel defensivo no estuvimos a la altura de otros partidos, con fallos impropios y, si no defiendes bien atacas peor".

Por este motivo, e insistiendo en que no busca ningún tipo de justificación sobre lo ocurrido, sí admitió que no repetir lo protagonizado es algo que le "ocupa" y le va a "seguir ocupando", y en ello se encuentra. En lo que no va a emplear más tiempo es en el récord de imbatibilidad que se rompió ante los de Yago Iglesias, dejando claro que "todo lo que no te potencia te debilita, y esos números no han llevado a nada transcendente", poniendo de manifiesto, además, que en Zamora se han logrado registros importantes con anterioridad. Lo que sí tiene claro es que "hubiese preferido romper ese récord marcando un gol más que el otro. Somos respetuosos con lo que acontece, pero tenemos nuestro amor propio y nuestro orgullo, y si después de un resultado como ese no te toca, algo falla". Con todo, añadió que su reto es "utilizar las adversidades como motor para alcanzar algo mejor", manteniendo su objetivo de crear un equipo de alto rendimiento al que el domingo pasado no se vio.

"Un filial potente"

También tuvo palabras para el filial coruñés al que visitarán el fin de semana, con jugadores que están en la órbita del primer equipo (Primera RFEF) y otras perlas de una de las canteras más fructíferas como es la del Dépor. Así destacó nombres como Jairo, Durán, Diego, Mati… que forman parte de "un filial potente. Un buen equipo individual y colectivamente". A lo que no quiso atender son a los guarismos actuales sobre el menor rendimiento del Fabril en feudo propio y es que comentó que "siete jornadas no marcan tendencia".

Tampoco quiso analizar el emparejamiento de Copa del Rey ante el Racing de Santander, insistiendo en que él solo piensa en el Fabril como después solo lo hará en el Oviedo B.

Uno más a la enfermería

La parte más negativa de la actualidad del Zamora CF es la de la enfermería donde están Barrio, Luismi Luengo y Juanan, y ahora se une Jesús Muñoz con molestias en un tobillo: tres centrales y un mediocentro que les obligarán a idear nuevas propuestas para el encuentro. Una de ellas podría ser la de convocar a algún jugador del filial, y dentro de estas opciones tanto el martes como este jueves han sido varios los canteranos que han trabajado con el primer equipo.