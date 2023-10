Noruega no logra arrancar en el fútbol internacional. Pese a tener a dos grandes estrellas de la Premier League, Martin Odegaard (Arsenal) y Erling Haaland (Manchester City), el combinado nórdico está a punto de quedarse fuera de otro gran torneo como es la Eurocopa del 2024.

Pese a tener a estos futbolistas, además de Sorloth (Villarreal) o Aursnes (Benfica), Noruega estará eliminada en caso de perder este domingo con España y el empate también los dejaría virtualmente fuera. Tampoco pudieron jugar en la Euro del 2021 o el Mundial de Qatar 2022.

Sus opciones de acudir a la repesca se dilapidaron en su grupo de la UEFA Nations League al quedar segunda detrás de Serbia.

Martin Odegaard compareció en rueda de prensa y admitió que "no tengo una respuesta clara" a esta situación, si bien no tira la toalla y recalcó que "aún no está todo perdido" en alusión a la opción de ganar los dos partidos que le restan ante España y Escocia en Glasgow.

Odegaard entiende que en esta clasificación están pagando "el mal inicio del grupo con los partidos ante Escocia y Georgia", pero ve el futuro con optimismio: "Estamos creciendo, mejorando y aprendiendo". Otro factor para la esperanza es "tener al mejor del mundo", como calificó a Erling Halaand.

Noruega aún es un equipo joven y se aferran a los buenos resultados de las selecciones inferiores para creer en que pueden consolidarse. La selección sub'19, por ejemplo, llegó a semifinales del último Europeo, donde cayó ante Portugal

Sin rencor al Madrid

En cuanto a su etapa en el Real Madrid no mostró ningún rencor por haber salido sin tener excesivas oportunidades. "No diré nada malo del Madrid. Fue una buena experiencia. Me hizo crecer como jugador y persona. Significó mucho para mí y creo que me marché en el momento ideal".

A nivel personal, el centrocampista insistió en que "no tengo ánimo de revancha" por enfrentarse a un equipo español y de no ser por su paso en LaLiga "no habría llegado al nivel que tengo actualmente".

El seleccionador, contundente

Por su parte, el seleccionador, Stale Solbakken, no fue tan condesciente como Odegaard y afirmó que “nuestra situación es decepcionante, los resultados nos han dejado en una posición muy comprometida”.

Solbakken, pese a ello, cree que Noruega puede ganar a España porque "en su casa demostramos que podemos tener buenas fases del juego", si bien elogió a los de De la Fuente porque "es un equipo que controla bien la pelota y es agresivo en la recuperación".

De su equipo dijo tener "a dos jugadores resfriados", pero que confía en tener a toda la plantilla a disposición frente a España.