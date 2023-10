El Real Madrid superó con autoridad (80-103) este jueves al Anadolu Efes en la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga, una paliza en toda regla en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul, dando continuidad a un perfecto inicio de temporada.

Los de Chus Mateo se apuntaron un ocho de ocho, contando por victorias los partidos de este curso que comenzó con el título en la Supercopa y dos Clásicos contra el Barça entre esos triunfos. Guerschon Yabusele (22 puntos, 8 rebotes y 39 de valoración) lideró a los suyos desde un primer tiempo sólido del equipo español, holgado al descanso (41-55).

El Madrid dominó el rebote, tuvo un ritmo alegre, acierto y una defensa que hizo dudar a un Efes que estrena proyecto con Erdem Can bastante tocado. Los de Mateo llegaron a ir ganando de 17 puntos en el primer cuarto y, a pesar de la reacción de los turcos, dieron otro golpe letal en el segundo parcial con un buen Facundo Campazzo.

Un tapón de Vincent Poirier, que por momentos pareció costarle una lesión en los dedos de la mano izquierda, marcó la escapada blanca poco antes del descanso. Dzanan Musa remató la jugada desde el triple y el Efes, que apenas funcionó con Beaubois, se fue con mucha tarea al segundo tiempo sin encontrarse sobre la pista.

La mala impresión que dejó el campeón de la Euroliga en 2021 y 2022 en su estreno en Barcelona continuó en Estambul. Fabien Causeur se sumó a la buena actuación del Madrid, sin necesidad de forzar a Walter Tavares y Gaby Deck en sus distintas fases de regreso tras lesión, y el partido siguió blanco sin remedio, mientras sorprendía en el Efes la falta de minutos de Shane Larkin.

El ex del Baskonia Darius Thompson sí se desquitó a título personal del mal primer partido, peor no fue suficiente. Los de Mateo no bajaron el ritmo sin piedad y dando continuidad a su fiesta NBA contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic el martes en la capital. El vigente campeón de Europa dio espectáculo en una cancha exigente que abandonaron antes de tiempo los aficionados, para dejar claro que para favorito al título está el vigente campeón.

Fecha Técnica

Resultado: ANADOLU EFES, 80 - REAL MADRID, 103. (41-55, al descanso).

Equipos

ANADOLU EFES: Larkin (5), Clyburn (4), Thompson (20), Willis (9), Jones (5) y Pleiss (6) --quinteto inicial--; Yilmaz (-), Zizic (9), Hollatz (3), Beaubois (19), Tunca (-).

REAL MADRID: Campazzo (15), Causeur (18), Musa (-), Yabusele (22) y Tavares (5) --quinteto inicial--; Abalde (-), Deck (2), Poirier (12), Hezonja (14), Sergio Rodríguez (2), Llull (3), Ndiaye (-).

Parciales: 24-26, 17-29, 19-25, 20-23.