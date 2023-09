Pito Camacho, jugador del Zamora CF, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de los rojiblancos frente al Coruxo CF que el ambiente dentro del vestuario es "de máxima ilusión", como lo es entre los aficionados zamoranos, si bien el equipo sigue manteniendo "los pies en la tierra" y avanza pensando en el trabajo día a día. Máxime cuando toca enfrentar a un rival "que es difícil" y vendrá al Ruta de la Plata a darlo todo.

"Tenemos ilusión, está claro", señalaba el delantero tras una nueva semana positiva para los intereses del Zamora CF, indicando: "aún así tenemos los pies en la tierra, sabemos que esto acaba de empezar y hay que seguir trabajando porque es la clave para estar lo más arriba posible en el futuro".

Según indicó Pito Camacho, el Zamora CF es un conjunto que ha demostrado "tener carácter" y eso es lo que le ha llevado a encadenar los resultados que ha logrado en el inicio de liga, algo que se pudo observar en los dos últimos encuentros cuando el plantel rojiblanco reaccionó y acertó superando malos momentos sobre el terreno de juego. "En el fútbol, lo más difícil es hacer eso... para mí, es como un combate de boxeo en el que tienes que resistir los golpes para luego golpear tú. El equipo tiene carácter para eso, es capaz de pasarlo mal y responder ante equipos que juegan y que tienen un nivel importante", comentó el ariete, añadiendo que "quizá lo más importante sea eso, saber los momentos en los que hay que defender y en los que hay que dar un paso hacia delante. Una virtud que sería útil ante el Coruxo FC "un rival difícil".

Por otra parte, el jugador destacó sentirse "en un muy buen momento" de forma pese a que todavía no anotado goles y eso "es lo que se le pide a un delantero". "No me vuelve loco no marcar, lo que doy al equipo es trabajo. El delantero vive del gol pero no me quita el sueño, prefiero la victoria que el gol porque eso es lo que nos hace estar arriba", aseguró Pito Camacho, añadiendo: "físicamente estoy fuerte, me noto bien. Si llevara dos o tres goles quizá me encontrara mejor pero no es lo importante".