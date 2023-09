El Balonmano Zamora Enamora saldó con un punto su estreno liguero en División de Honor Plata. Un botín que le salió caro pues, en el proceso, Andrés Pérez sufrió una lesión de rodilla que le impidió continuar en pista y que sigue arrastrando a día de hoy. Un percance que preocupa a la familia pistacho pese a que el jugador sea "optimista" a falta de someterse a las pertinentes pruebas médicas.

"Me encuentro mejor", señalaba ayer el central del Balonmano Zamora Enamora, que se lesionó al intentar apoyar su pierna izquierda tras un salto en un "fly". "Al caer sobre esa pierna noté que se me desplazaba la rodilla", comentó el jugador quien es "optimista" pese a reconocer que "la rodilla se desplazó y algo tiene que haber".

"La inflamación ha bajado bastante y la sensación es mejor que la del fin de semana. Eso me hace pensar que, quizá, no haya rotura y pueda volver al equipo en unas semanas", comentaba el zamorano, que se realizará hoy una resonancia magnética que permita conocer con más precisión el alcance de su dolencia y complemente la evaluación médica inicial.

El jugador, que esta temporada se antoja fundamental para los planes de Fran García, aspira a no perder mucho tiempo fuera de la cancha pero eso dependerá del estado de su rodilla y el tiempo de recuperación. Una situación que, por desgracia, no es nueva para el jugador pues no hace muchas temporadas también sufrió una lesión en la misma articulación pero de su pierna derecha; una lesión que le hizo perderse aquella campaña con los pistacho.

Por ahora, el jugador asegura que "las sensaciones son diferentes" respecto a la lesión que sufrió entonces ante Ciudad de Salamanca, confiando en un pronóstico más halagüeño que el recibido entonces. Quizá un esguince de rodilla que le deje sin poder vestirse de corto por un periodo aproximado de un mes.

Costas sufre un esguince

La baja de Andrés se conjuga con la sufrida días antes del debut ante Antequera por Iago Costas, quien había sido una de las novedades pistacho más destacadas de pretemporada.

El gallego sufre un esguince que le impidió debutar en el Ángel Nieto y que ha dejado al equipo momentáneamente sin centrales puros salvo el canterano Carlos López. Un problema al que Fran González deberá buscar solución en los entrenamientos si bien Costas podría tardar poco en volver a vestirse de corto.