Iñaki Gómez cumplió su primera temporada completa como presidente del Balonmano Zamora, una temporada que finalizó con sabor agridulce tras consumarse el descenso de categoría que finalmente se recuperó en los despachos. Gómez reconoce que no ha sido difícil adaptarse al cargo ya que en el club pistacho, la gestión ha sido colegiada siempre y la figura del presidente tal vez tiene menos peso que en otros clubes. "Desde el año 2001 cuando fundamos el club, hemos estado un grupo a la cabeza y yo siempre he estado en tareas de directivo, de portavoz y jugador durante muchos años, pero he estado siempre en la directiva y es un trabajo muy coral el que hemos hecho. Ha estado muchos años al frente José Antonio Quintana que fue el presidente más longevo. Y hemos seguido la misma línea, con errores, muchos, y algunos aciertos". Gómez recuerda el "desenlace cruel en el último segundo del último partido" pero también reconoce que "la plantilla hizo muy bien los deberes aunque finalmente ese penalti no entró" y reconoce que "la plaza de repesca nos nos favorecía a nosotros" aunque "tenemos que aprovechar esta bola extra que nos ha dado la competición para tener una nueva oportunidad para hacer las cosas un poquito mejor en líneas generales". Tiene muy claro también el presidente zamorano que el club pistacho es "una gran comunidad de muchas familias que tenemos en común el balonmano y la parte que tiene el deporte de valores: intentamos formar a nuestros chicos y chicas en todos esos valores tan importantes del deporte, en hábitos saludables, en disciplina, en preparación física y, sobre todo, en el respeto. Somos una gran comunidad de más de 600 personas: tenemos más de 200 jugadores federados desde categoría infantil en adelante, chicos, chicas, hombres y mujeres que juegan al balonmano con nosotros y luego la parte escolar que es muy importante en el Club. Más de 400 niños y niñas que, a partir de los seis años, practican el balonmano con nosotros y no solo en Zamora capital, sino también en algunos pueblos de la provincia en los que hemos podido implementar nuestras escuelas".

Iñaki Gómez resalta la implantación social que ha logrado el BM Zamora, también a nivel empresarial, pues "yo creo que tenemos una masa de colaboradores muy importante -añade- que se ha visto refrendado en un presupuesto récord en la historia de nuestro club incluso incluso superior al de División de Honor. Si el año que ascendimos por primera vez a Honor en la temporada 2013 hubiéramos tenido este presupuesto pues seguramente el devenir del club habría sido otro en Asobal". Y destaca que el BMZ año tras año ha formado "un cimiento cada vez más importante, una estructura cada vez más grande, más profesionalizada . Tenemos ahora mismo 21 personas dadas de alta en la Seguridad Social, ya somos una mediana empresa en Zamora. Tenemos la oportunidad de volver a estar en Plata, pero si hubiéramos estado en Primera Nacional, también lo teníamos claro que continuaríamos igual, intentando mantener todo esto para que las generaciones venideras puedan seguir practicando su deporte favorito y que los chicos y chicas de Zamora puedan llegar a lo máximo como María Prieto O´ Mullony que está ya con la selección nacional; otra chica formada en Zamora, Elba Álvarez, que ya ha sido campeona de los Juegos del Mediterráneo; y tenemos varias chicas jugando en División de Honor femenina y otras jugando en Oro. No podemos dar la espalda a nuestra ciudad. Somos exportadores de talento en muchos sectores y también en el deporte y eso a veces nos perjudica porque la gente se va a estudiar o a trabajar fuera". Este año se ha intentado reforzar además el primer equipo "para ver si somos capaces de no pasar tantos apuros, aunque es una liga muy compleja. Estamos contentos tras un verano con mucho trabajo para poner todo a punto, pero estamos satisfechos". "Yo creo que cada vez es mayor el apoyo social que tenemos", añade Iñaki Gómez. "No son muchas las empresas que pueden permitirse hacer esta labor social de apoyar al deporte pero todavía hay algunas que esa responsabilidad social corporativa no la tienen en su ADN. Es importante que esas grandes empresas que tienen aquí su producción, que tienen aquí su plantilla y que mueven grandes presupuestos apoyen al deporte y tenemos que ser capaces de transmitirle a esos grandes grupos empresariales pues que tienen esa responsabilidad social corporativa". El presidente pistacho no oculta tampoco su agradecimiento al apoyo que recibió de la Diputación que "en la última legislatura con Jesús María de Prada hizo una buena labor de poner el deporte como una prioridad, no solo a nivel social, sino por diversos aspectos educativos porque si tú tienes chicos y chicas que practican deporte, que entienden que la salud es algo primordial, pues luego lo vas a quitar de otros gastos". Y asegura que en ese aspecto, el Ayuntamiento de Zamora va un poco más despacio, pero también ha ido entrando en eso no solo a nivel de subvenciones, sino también con los Juegos Escolares donde ha dado un paso al frente importante implementando un modelo que nosotros levamos haciendo 20 años, que sean los clubes los que lleven los monitores a los colegios". "Nos queda la pata de la Junta de Castilla y León. Yo dije públicamente que la Junta había hecho un esfuerzo mayor con el programa de cantera el año pasado y había implementado una figura que se llama "Castilla y León nos impulsa" en el que habíamos entrado con una cantidad económica importante para poder competir con clubes de otras comunidades autónomas donde el soporte es mucho mayor. Pero este año, de forma unilateral, se nos han retirado esas ayudas con todos los soportes preparados, con la publicidad grabada en la camiseta, en el pantalón, en el autobús o en el Ángel Nieto. De repente nos dicen el 1 de agosto, con el presupuesto ya aprobado en la Asamblea, que estamos fuera de ese programa y he pedido una reunión con el presidente Alfonso Fernández Mañueco para decirle que Zamora es la única provincia que se queda fuera de ese programa y también porque el momento de avisarnos nos ha perjudicado mucho. Estamos intentando que nos den una solución, porque creemos además que es bueno que se apueste por el deporte. Estamos hablando de un 6% de nuestro presupuesto que se ve afectado". Iñaki Gómez lamenta también el no haber podido sacar el primer equipo femenino esta campaña y el bajón que en cuanto a resultados está pasando la cantera: "Nos hemos encontrado que un grupo humano que durante cuatro años fue campeón de Castilla y León de Primera División Femenina, que organizamos una fase en la que nos quedamos fuera del ascenso por uno o dos goles, jugamos una fase en Galicia también que quedamos segundos y rechazamos una invitación que nos hizo la Federación Española para salir en División de Honor Plata femenina. Pero a nosotros nos gusta ganarlo deportivamente. Las generaciones van cambiando, esas generaciones que fueron campeones de Castilla y León infantiles, cadetes y juveniles en varias ocasiones. Ese paradigma ha cambiado dentro del club, tenemos un gran volumen de jugadores, pero no hemos encontrado la tecla para volver a ser campeones de Castilla y León". "Por lo que fuera, a veces es simplemente cuestión de fortuna y ahora no la tenemos. Esas chicas que durante muchos años fueron campeonas de Castilla y León o de España por Selecciones Territoriales. Ahora no tenemos esa generación pero vamos a trabajar por volver a tener cubiertas todas las categorías", señaló el presidente pistacho.