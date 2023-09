El Recoletas Zamora inició hoy su gira de partidos preparatorios para una nueva campaña en la Liga Challenge con una victoria en León, donde se midió al Baloncesto Femenino León, rival al que superó por 60-73.

Las zamoranas, que llevan ya varias semanas de trabajo a las espaldas, mostraron sobre la pista el potencial que atesoran y también estar lejos de su mejor versión. Esa que irán ganando según avance una pretemporada que acaba de iniciarse y en la que el trabajo físico se hace evidente en pista.

Así lo indicó a la conclusión del igualado envite el técnico Ricardo Vasconcelos, quien aseguró que el Recoletas Zamora "consiguió lo que se buscaba" en León, más allá del marcador.

"Estamos bastante cargadas y con bastante cansancio, eso se ha notado. Pero hay que empezar encajar las piezas y entender donde está más cómoda cada jugadora", comentaba el portugués, apuntando que "evidentemente, físicamente el equipo no está cómodo" pero "las ideas de juego es lo importante" ahora.

Reparto de minutos y buenas sensaciones

Vasconcelos aseguró que el partido "estuvo controlado" por las naranjas pero que "eso no era lo importante", sino "empezar a probar lo que puede hacer el grupo en pista y lo que no logra hacer", así como "manejar bien las cargas y conseguir que todas las jugadoras pasen por la pista con un reparto de minutos equilibrado en función de su estado físico". Según el técnico, el equipo terminó "con la sensación de que el partido sirvió para lo que se quería", siendo consciente que "todavía el equipo está poco fluido pero es algo normal" porque "no es fácil que el juego fluya a estas alturas de la pretemporada".

Con este primer ensayo completado, el conjunto de Ricardo Vasconcelos encara su siguiente test de pretemporada. Una prueba que tendrá lugar el viernes, de nuevo en tierras leonesas. Un choque previo a la disputa de la Copa de Castilla y León que las zamoranas jugarán en La Bañeza frente al Celta BF.