Dani Hernández, capitán del Zamora CF, no dudó en salir a rueda de prensa tras la victoria por 1-0 ante el CD Cayón para transmitir el pésame de la plantilla rojiblanca por el fallecimiento de José María Casas. El expresidente fue "un gran amigo" del futbolista y así se dejó ver en las palabras que tuvo tras una victoria "muy del gusto de la afición".

"Me he enterado ahora mismo y quiero mandar mis condolencias a la familia de José María Casas, era un gran amigo. Es un día triste... cuando hemos acabado el partido me lo han dicho y la victoria se me ha ido de la cabeza porque todos los que queremos al Zamora sabemos lo que ha sido José para este club", afirmó el rojiblanco.

Dani Hernández comentó estar "convencido" de haber contado con el apoyo del expresidente para vencer en el extremo de liga pues "a él de que le hubiese gustado ver ganar al Zamora hoy", y más al equipo que lo hizo ayer... "hemos hablado durante toda la semana de lo que queremos ser, de ese Zamora que le gusta a David Movilla, de tener ocasiones, crear córneres… y creo que lo hemos hecho a la perfección y el público lo ha sentido así", comentó sobre la actuación zamorana el capitán, convencido de que "ese es el fútbol que gusta aquí" y que Casas hubiera disfrutado.

Gracias a la afición

Según declaró el futbolista, gran parte de la victoria de ayer estuvo en el apoyo de la afición. "Quiero darle las gracias porque hasta el minuto 95 que hemos metido el gol la gente ha estado empujando, y esta es la afición que queremos ver", declaró Hernández, apostillando: "Creo que resurgimos de las cenizas y la gente se ha vuelto a ilusionar. Esto es lo que queremos desde dentro, enganchar a la afición, a la ciudad e incluso a la provincia, que venga toda la gente que pueda porque todo va a sumar".