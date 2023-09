El Zamora CF logró los primeros tres puntos de su nueva era en un encuentro ante el CD Cayón marcado por la lluvia pero en el que el equipo rojiblanco no perdió la fe y dio muestra de constancia hasta el final. Fue Morales en el 92 el que logró un merecido premio y puso los tres primeros puntos en el casillero.

Para este primer encuentro de curso hubo pocas sorpresas en el once inicial presentado por Movilla, que volvía a dirigir un encuentro oficial del equipo de la capital del Duero. Los locales salieron ante su rival con Fermín Sobrón, Víctor López, Javi Barrio, Luismi Luengo, Castañeda, Juanan, Carlos Ramos, Mancebo, Dani Hernández, Etxaburu y Kun, que fue el hombre más adelantado de la escuadra rojiblanca. El reto estaba claro, sumar los primeros tres puntos en el casillero y dar una buena imagen ante los aficionados que se dieron cita en el Municipal aunque, lamentablemente, la lluvia mermó la presencia de seguidores y ensombreció el debut liguero.

A pesar de ese hecho, los zamoranos estaban preparados, todavía lejos de su zenit, para dar una buena imagen y desvelarse como una plantilla luchadora, intensa y de la que Zamora se sintiera orgullosa.

Bajo la incesante lluvia, con los protagonistas preparados, comenzó la temporada 23-24. Fue el Zamora CF el primero en presentar credenciales con un buen centro de Víctor López que atrapó sin complicaciones Galnares. A partir de ahí los locales subieron la presión sobre el cuadro visitante con constantes aproximaciones a área rival y disparos lejanos que, hasta el momento, estaban inquietando poco pero que dejaban clara la intención. Enfrente, el Cayón, apenas estaba apareciendo y el plan de partido se estaba cumpliendo pero lo cierto es que cada minuto era más complicado jugar, dada la cantidad de lluvia que estaba cayendo. Lo intentó Castañeda y en el rechace probaba suerte Carlos Ramos, pero nada. Agua, agua y resbalones que hacía complicado un fútbol fluido.

Trataban los locales avanzar entre líneas y Kun pudo sorprender con un buen cabezazo, tras un gran pase de Etxaburu, pero se llegó al ecuador del primer tiempo sin variaciones en el 0-0 inicial. El mismo delantero búlgaro se internaba en área y provocaba un nuevo saque de esquina para los de David Movilla, que seguía el devenir del encuentro desde fuera del banquillo, dando continúas consignas a los suyos. El dominio local era indiscutible, pero tampoco se veía al Cayón sufriendo demasiado y se dedicaba a mantener la posición y despejar el peligro. Cumplida la media hora de juego en el Ruta de la Plata la tónica no variaba y de nuevo era Kun quien estuvo a punto de abrir la lata pero no alcanzó a rematar prácticamente solo ante portería. después era Mancebo quien pudo rubricar una gran jugada pero la pelota no quería entrar.

Las llegadas eran claras y constantes pero la efectividad nula, y es que se estaban fallando goles que parecían fáciles, un hecho atribuible al estado del terreno de juego que hacía imposible un buen control del balón. Aun así la defensa cántabra cumplía con su cometido, despejando todo los balones que llegaban. Así se llegó a un tiempo de descanso muy necesario.

Sin cambios se reanudó el encuentro y el Zamora salió a por todas. Mancebo tuvo la primera opción de la segunda mitad con un disparo a la media vuelta que se estrelló contra el larguero. Acto seguido fue Kun buscó el primero de la tarde con un buen remate y el rechace lo enganchó Dani Hernández.

Las fuerzas estaban cada vez más igualadas sobre el terreno de juego, y el Cayón creía también en sus posibilidade,s sobre todo con un gol anulado que les dio alas. Sin embargo no fueron los visitantes sino los zamoranos, de la mano de un brillante Mancebo, quien pudo cantar gol. La primera diana del curso se estaba resistiendo. Esa gran jugada del extremo, fue un nuevo punto de inflexión, y el Zamora se volcó. A balón parado la tuvo Javi Barrio, en una falta que remató el andaluz a la perfección, y acto seguido la oportunidad fue en un córner. El Zamora iba con todo y encerró a los cántabros. El equipo de Movilla rondaba el gol que buscó Carlos Ramos en una buena falta que despejó de forma milagrosa el meta. El gol había dado la espalda a los de casa que sí estaban mereciendo un premio mayor a un empate en una tarde muy gris por el tiempo y que se tiñó de luto al conocerse el triste fallecimiento del expresidente José María Casas.

Centrados en el partido, el Zamora CF buscaba el broche al encuentro, un gol que diera los primeros tres puntos. Etxaburu lo acarició mientras que el Cayón ya firmaba las tablas. De ahí al final, constantes interrupciones de los cántabros ante la desesperación de un Zamora que lo intentó hasta el final. La fe tuvo su recompensa y el recién salido Morales, en el añadido, enganchaba un buen centro que supuso el anhelado 1-0 en lo que fue una explosión de alegría de todo el equipo.

La próxima semana el equipo visita al Covandonga.