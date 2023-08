No estaban todos en la convocatoria del encuentro ante la Ponferradina, y una de las ausencias que más llamó la atención entre la afición rojiblanca fue la de Carlos Ramos. Al término del amistoso, el entrenador del Zamora CF explicaba que el rojiblanco lleva toda la pretemporada con una molestia física en el abductor y “se le ha agudizado un poco”. “En el entrenamiento del sábado por la mañana no sabíamos si iba a poder estar para algún minuto. Lleva protegiéndose y hemos valorado con los servicios médicos la idoneidad de no arriesgar. Valoraremos y se someterá a unas pruebas esta próxima semana”, indicó el técnico.

El Zamora CF muestra mejoría y empata ante una Ponferradina más rodada en el Ruta de la Plata (1-1) Centrados en el amistoso ante la Ponferradina, el míster sí admitió que ver un 1-1 en el electrónico siempre es mejor que un 0-5, aunque se trate de un encuentro sin trascendencia, más allá de dar pasos en la mejoría del equipo. "Es positivo para la afición, para la confianza… pero a mí para lo que me sirve es para irnos acercando porque yo estoy visualizando más el proceso que el resultado. Es cierto que hemos dado un pasito hacia adelante respecto al otro día, no tanto en la primera parte, pero sí en la segunda que nos acerca un poquito más hacía donde vamos, no hacia lo que queremos ser". "Si el resultado llega a ser contrario, me quedaría igual, con el paso que ha dado el equipo en la segunda parte". Más valientes Respecto a los aspectos a mejorar, o aquellos en los que se está progresando a una mayor velocidad, el vasco se centró en la "proactividad, ser más protagonistas, y eso se puede ser sin balón. El paso que hemos dado ha sido ser más valientes y sé que eso es lo que la gente de Zamora agradece, no ver un equipo tan sometido como en la primera parte. Prefiero que haya desajustes siendo valientes, atrevidos y honrando el escudo que representamos que vernos sometidos como en la primera parte ante la Ponferradina". En cuanto a ese cambio que se vio tras el descanso, además de las rotaciones que se hicieron en el banquillo, Movilla explicó que en el tiempo de asueto habló a sus futbolistas sobre "quiénes queremos ser". "Más allá del resultado les hablé de lo que queremos ser, y en el segundo tiempo queríamos ser más protagonistas, y les dije que jugaran sin miedo", apuntó el rojiblanco quien en algún momento vio a su plantilla algo "atenazada" y eso quiso evitar. "Les dejé claro que no estaba valorando su nivel de acierto sino lo que el equipo transmite, y lo que transmitió en la primera parte no representa a este escudo ni nos identifica. Se puede ganar, empatar o perder, pero tenemos que irnos acercando a lo que queremos ser". "Hemos dado un pasito en la segunda parte y empezamos a visualizar hacia dónde queremos ir".