La zamorana Eva Barrios y Amaia Osaba, segundas en el Descenso del Sella

La zamorana Eva Barrios, remando con la donostiarra Amaia Osaba, ha conseguido este sábado la segunda posición en el K2 femenino del Descenso del Sella que se disputó en Ribadesella con la participación de la selección española femenina que dirige el zamorano José Andrés Román Mangas. Barrios y Osaba tan sólo fueron superadas por el otro K2 que representará a España en el Campeonato del Mundo, el formado por las gallegas Tania Sánchez y Tania Fernández, vigentes campeonas del mundo.

Como ya había ocurrido el pasado año, la victoria absoluta fue para el K2 de los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy, que superaron al barco húngaro del gran Adrián Voros que esta vez estuvo acompañado por el debutante Kolozsvari. Los españoles Llorens y Plaza completaron el podio tras una llegada que se resolvió con un cerrado sprint entre siete embarcaciones.

El vencedor del K1 masculino fue Walter Bouzán que sumó su undécimo título en Ribadesella, mientras que en el femenino se impuso la gran favorita, la vasca Irati Osa. Bouzán superó con amplitud a Javi López y a Kiko Vega. En C2 ganaron Tono Campos y Diego Romero y en C1 venció el campeón del mundo y de Europa, Manuel Garrido.

"Este es un momento que no vamos a olvidar en el resto de nuestra vida". Así de felices se mostraban Tania Álvarez y Tania Fernández tras conseguir hacerse con la victoria. Las palistas, que representaban al equipo nacional español, consiguieron hacerse con la victoria tras sacar casi un segundo y medio de ventaja a las segundas clasificadas, Eva Barrios y Amaia Osaba, que no pudieron hacer nada ante el ritmo que imprimió la pareja gallega a lo largo de todo el recorrido.

"Estamos muy felices y contentas. Este era nuestro primer Sella juntas y el resultado no puede ser mejor", comentaba la pareja, que vio cómo todo el esfuerzo para preparar la cita sellera les sirvió para hacerse con el primer puesto. "Esto hace que se te olvide lo dura que ha sido la prueba", reconocían al unísono. Aunque el Descenso se desarrolló de manera limpia, el dúo gallego echó en falta más agua en el río, lo que hizo que fuese "una carrera físicamente muy exigente". "Sabíamos que sería así, por lo que ya nos preparamos para lo peor", confesaban. Ambas aseguraban que esta carrera es "muy especial" para ellas, ya que no hay otra igual en el mundo y "conseguir una victoria aquí es algo increíble y al alcance de muy poca gente". Pero, a pesar de su buen rendimiento, Álvarez y Fernández no se quieren mojar sobre si repetirán la próxima edición. "Es algo que se irá viendo. Vamos poco a poco, partido a partido", señalaban.

Miles de personas

Decenas de miles de personas se dieron cita en Arriondas y Ribadesella para seguir el 85 Descenso Internacional del Sella, la "Fiesta de las Piraguas" de Asturias que, en esta edición, se celebró en un día soleado y en el que no se registraron incidencias reseñables.

Tras la lectura del pregón a cargo de la campeona olímpica de halterofilia Lydia Valentín y de que se entonase el Himno de Asturias, unos 1.100 palistas de 18 países tomaron la salida en Arriondas a las 12:00 horas sin que se provocaran grandes aglomeraciones.

La prueba, que la televisión autonómica retransmitió en directo, fue seguida desde la carretera que bordea el Sella a bordo de numerosos turismos y motocicletas y desde el tren fluvial de ancho métrico (antigua FEVE) que se fleta cada año y que realiza diversas paradas junto al cauce del río para que sus viajeros bajen a animar a los palistas.

Entre los más de mil ocupantes del tren se encontraba el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, la delegada del Gobierno, Delia Losa, y varios directores generales.

El recorrido sobre un tramo de 20 kilómetros entre los puentes de Arriondas y Ribadesella para las principales categorías se realizó con un día claro y caluroso, con un río que llevaba un caudal escaso.

El dispositivo de seguridad del 72 Descenso Internacional del Sella, que se prolongó hasta las 15:00 horas del domingo, movilizó a más de 340 agentes de la Guardia Civil, además de más de medio centenar de policías locales y decenas de sanitarios, bomberos y voluntarios de Protección Civil.