El camino de Carlos Alcaraz hasta alcanzar la final de Wimbledon 2023 ha sido un recorrido casi perfecto. El tenista murciano sólo ha cedido 2 sets en todo el torneo y ha superado a sus rivales con relativa comodidad. Así lo hizo en semifinales contra el ruso Daniil Medvedev, número 3 del ranking internacional, a quién le endosó un triple 6-3 en apenas 1 hora y 49 minutos.

La de este domingo es la decimoquinta final ATP para Alcaraz y la séptima de la temporada. El pupilo de Juan Carlos Ferrero ganó hasta ahora 11 de las 14 disputadas, lo que supone un 78,6% de éxitos con trofeos en juego, y cinco de seis en el presente curso.

Este año su bagaje global es de 46 victorias y sólo 4 derrotas, una racha que inició justo después de caer en las semifinales de Roland Garros el pasado día 9 de julio precisamente ante Djokovic por 3-6, 7-5, 1-6 y 1-6 en un partido en el que jugó los dos últimos sets visiblemente acalambrado.

Alcaraz va con un cohete. Lleva 11 triunfos consecutivos, todos en hierba

"Espero no salir con tantos nervios como en Roland Garros. Intento dejar todos los nervios fuera, disfrutar el momento. En Roland Garros no lo hice, no disfruté nada. Prepararé el partido de forma diferente, espero no tener calambres. La final del domingo es una revancha conmigo mismo, de lo que pasó en las semis de París de aprender de ello, va a ser una lucha personal, de no querer que me pase lo mismo, de mejorar, de hacer las cosas diferentes", confesó el murciano tras su victoria ante Medvedev.

En Wimbledon Alcaraz va con un cohete. Lleva 11 triunfos consecutivos, todos en hierba. Esas victorias con las que Alcaraz llega lanzado se produjeron jugando en Londres, las seis que lleva en Wimbledon y las cinco con las que conquistó el ATP 500 de Queen's con un doble 6-4 ante el australiano Alex de Miñaur.

Este el camino de Alcaraz hasta la final

PRIMERA RONDA - Carlos Alcaraz vs. Jérémy Chardy

Sin problemas y sin ninguna oposición. Carlos Alcaraz debutó en Wimbledon con contundencia para deshacerse del francés Jeremy Chardy por 6-0, 6-2 y 7-5 . El número 1 mundial no tuvo rival ante el veterano tenista francés, lejos de su forma, clasificado en el puesto 542 mundial, que se vio desbordado por el vendabal que le venía del otro lado de la red.

SEGUNDA RONDA - Carlos Alcaraz vs. Alexandre Müller

Sin brillantez pero con efectividad, Carlos Alcaraz se clasificó para la tercera ronda de Wimbledon al imponerse al francés Alexander Muller por 6-4, 7-6 (2) y 6-3. Una victoria para encarar el objetivo que tenía entre ceja y ceja desde el inicio del torneo: llegar a la final y enfrentarse a Novak Djokovic el 16 de julio.

TERCERA RONDA - Carlos Alcaraz vs. Nicolás Jarry

Era el primer día de prueba real después de dos partidos sin excesivos problemas. Alcaraz entró en la pista central, bajo techo esta vez por la lluvia, con las ideas claras. Fundamental preservar el servicio y esperar la oportunidad de quitárselo al rival. El tenista chileno, de 1,98 metros de altura y 28 mundial, era el primer cañonero que se le cruzaba sobre la hierba a Alcaraz en este Wimbledon. Y el número 1 del mundo no defraudó. Carlos se ganó el billete a octavos al vencer al Jarry por 6-3, 6-7 (6), 6-3 y 7-5. Tuvo que luchar casi cuatro horas para conseguir su objetivo.

OCTAVOS DE FINAL - Carlos Alcaraz vs. Matteo Berrettini

Brazos al aire, feliz. Carlos Alcaraz acababa de ganar "el super combate" anunciado por Matteo Berrettini antes del partido. La batalla duró apenas el set que le arrebató el tenista italiano para empezar. Después el murciano ya no dio opción y se impuso por 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3. En tres horas y 5 minutos abría las puertas de los cuartos de final de Wimbledon.

CUARTOS DE FINAL - Carlos Alcaraz vs. Holger Rune

Carlos Alcaraz y Holger Rune entraron dispuestos a demostrar quien era el mejor en la anunciada batalla generacional del futuro tenis. No solo eso. En juego tenían un reto más. Se conocen desde muy pequeños y el partido era algo más entre ellos. Un pulso entre dos veinteañeros en el mejor escenario sobre el que se pueda jugar a tenis. La central de Wimbledon y en el palco, de espectadora, la reina consorte Camila, aplaudiendo la exhibición de esos dos jóvenes. El número 1 se ganó el pase a las semifinales al vencer al danés por 7-6 (3), 6-4 y 6-4.

SEMIFINAL - Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev

Misión cumplida y con sobresaliente. Carlos Alcaraz logró con nota su pase a la final de Wimbledon. El tenista murciano, como el serbio, lo consiguió con una exhibición para deshacerse de Daniil Medvedev, al que ganó por 6-3, 6-3 y 6-3 y que se marchó de la central sin saber qué había pasado.

Si Djokovic había dominado con un recital a Sinner en la primera semifinal (6-3, 6-4, 7-6), Alcaraz no quiso ser menos. Tampoco quiso sorpresa ante un rival atípico como el ruso. De salida marcó el ritmo del partido con su potencia de golpes, su seguridad en el fondo de la pista y la rapidez para atacar en la volea o la mano para romperle con sus dejadas.