El Campeonato de España de Maratón culminó ayer en Banyoles con un sexto puesto para la representación zamorana dentro de la última jornada, posición obtenida por la dupla del Amigos del Remo compuesta por Sergio Pereda y Spas Dimitrov, pareja que optaba a las medallas pero que finamente se quedó fuera del podio.

Pereda, octavo en el K-1 el sábado, y Dimitrov, 23º también en solitario la jornada anterior, partían como uno de los barcos a tener en cuenta en el maratón K-2 sénior. Y es que, a pesar de su corta edad, su talento y múltiples éxitos en otras categorías les postulaban a pelear por la medalla.

No fallaron los zamoranos, desde el primer momento entre las embarcaciones punteras. Sin embargo, su gran esfuerzo acabó por no ser suficiente en una regata compleja en la que poco a poco Pereda y Dimitrov se fueron alejando de la cabeza de carrera. Finalmente, la embarcación del Amigos del Remo cruzó la meta en sexta posición con un tiempo de 2:12.37, una muy buena marca a pesar de no ser suficiente para pisar el podio en esta ocasión. Un cajón que estuvo liderado por Llorens y Plaza, del Sociedad Deportiva y Cultural Ribadesella, que se alzaron con la victoria en el K-2 sénior con un tiempo segundos superior a las dos horas.

Doblete de Javier Pedruelo

Quienes sí acabaron subiendo al podio y además a lo más alto del mismo, fueron los zamoranos Javier Pedruelo y Luis Pérez, participantes en el Campeonato de España de Maratón Máster que se celebró de forma paralela en Banyoles a lo largo del fin de semana.

La pareja del Canoa Kayak Zamora se erigió ayer como una de las protagonistas de la jornada al coronarse campeona nacional en la modalidad de maratón K-2 dentro del rango de edad veteranos 35-39.

Este éxito, además, fue el segundo cosechado por el club en esta cita de prestigio. Y es que, en la jornada del sábado, Javier Pedruelo también conseguía colgarse un metal al cuello en la misma categoría (veteranos 35-39). En esta ocasión dentro de la competición de K-1 en la que terminó siendo subcampeón solo por detrás de Brais Sánchez (Club Jaire Aventura) del que le separaron pocos segundos.