Con el Balonmano Zamora Enamora de nuevo en Primera Nacional tras empatar en Antequera, Fran González hablaba a los medios de comunicación y resaltaba el gran trabajo de los suyos pero la escasa fortuna que tuvieron pues, pese "a darlo todo" sus jugadores vivieron "la cara más amarga del deporte".

"Por desgracia, son cosas del deporte. Hoy nos tocó vivir la cara más injusta del balonmano porque creo que hemos hecho muy buen partido pero esto es un juego y, a veces, se acierta y otras no. Hoy nos tocó la cara menos agradable, la que no queríamos, pero forma parte del deporte", comentó el entrenador, destacando que el objetivo bajo su mando era "darlo todo" y que nada puede reprochar al grupo. "Quiero dar las gracias a los jugadores porque creyeron en mí desde que vine en noviembre. Yo les dije que había que pelear hasta el último segundo y así lo han hecho, aunque por desgracia las cosas no han salido como yo quería. Es algo que podía pasar y nos pasó a nosotros", indicó.

González lamentó que "no pudiera acabar bien" su aventura y señaló que le hubiera gustado "tener más tiempo para meter más cosas en lo que a táctica se refiere", aunque cree que el equipo "dio una buena imagen a pesar de todo". "Los chicos han peleado al máximo de sus posibilidades y tenemos que irnos con esa imagen", sentenció.

Las lágrimas de todo un capitán

Por su parte, el veterano zamorano Fernando señaló ayer que el deporte "a veces es cruel" y entre lágrimas pidió a toda Zamora que "no se deje de creer" en su club pese al descenso.

"Veníamos aquí con pocas esperanzas a Antequera y solo pensábamos que nuestro partido. Al final, lo tuvimos ahí pero el desenlace fue el que nadie esperaba. Ninguno pensábamos en ese momento que viviéramos el más cruel de los finales que todos los que podían haber ocurrido", comentó el pivote.

Fernando no quiso pensar en el partido pues, bajo su punto de vista, "quizá, cuando digiramos todo esto se verán los fallos y las cosas buenas que se hicieron hoy, pero lo importante es que se acaba el ciclo y que toca volver a empezar". Palabras que pronunció ya entre lágrimas, destacando que "así es el deporte a veces de cruel" y que "quizá, en el futuro, se pueda ver de otra manera".

Para el zamorano, la clave del descenso estuvo en que el equipo "no fue regular". "Nos lastró mucho el principio de liga, pero luego hicimos una segunda fase brillante, salvo el partido ante Ibiza. Este es el final que ha sido y solo toca digerirlo y seguir hacia delante; luchar por lo que representa Zamora y demostrar que somos un equipo de Plata", aseveró.

Fernando admitió que "el equipo está jodido" y más "tras tenerlo cerca y vivir el más cruel de los finales", siendo un "grupo de gente muy humana que se ha dejado la vida" y que, bajo su punto de vista, "no se merecía esto". Un desenlace doloroso que llevó al pivote a mandar un claro mensaje: "Que nadie deje de creer en el club, está más vivo que nunca. Hay una base increíble y un público espectacular que se viene hasta Antequera o hasta donde haga falta. Este es un proyecto que no termina aquí, hoy damos un paso atrás para tomar impulso y volver".