El Recoletas Zamora ha alcanzado el tramo final de la temporada, el fin de semana más importante del curso: el del ascenso a Liga Femenina que se jugará en Vigo con semifinales ante Paterna y el domingo, la gran final. El equipo naranja llega a este momento "en el mejor momento de la temporada como equipo", un hecho que hace crecer las esperanzas de poder alcanzar la élite del baloncesto femenino español.

Isa Latorre, capitana del primer equipo del CD Zamarat, ha sido la encargada de explicar cómo se encuentra el vestuario a escasas horas de comenzar la "Final Four". "Físicamente, estamos todas disponibles y es lo más importante. Ha sido un año duro por las lesiones y, por fin, en la parte más importante de la temporada, podemos estar todas. Anímicamente, pienso que todas somos conscientes de que es algo muy bonito de vivir y vamos a ir a por ese ascenso que todas queremos. Creo que como equipo estamos en nuestro mejor momento y espero que todas podamos demostrarlo en Vigo".

El primer rival de este último paso será La Cordá de Paterna (sábado, 19.45 horas) un rival, en palabras de la jugadora naranja, "bastante completo". "Son niñas que están entrenando con el primer equipo de Valencia y juegan Euroliga. Creo que tenemos que salir concentradas desde el principio para poder llevarnos el partido", comentó la jugadora que tiene claras cuáles deben ser las claves. "Hay que poner un ritmo alto de partido porque a nosotras nos viene bastante bien. Somos, o hemos sido, la mejor defensa de toda la liga regular y tenemos que demostrarlo también en este fase. Ser la mejor defensa y así en ataque ser más líder y conseguir más puntos en contraataque", añadió ante los medios de comunicación.

"No sé si tenemos el papel de favoritas pero vamos a ir a darlo todo y a intentar el ascenso".

Además, y respecto a los horarios, desde la plantilla zamorana no quieren pensar en el poco tiempo de recuperación que tendrá entre semifinal y final, y la capitana tiene claro que "hay que pensar primero en el partido del sábado, y cuando lo ganemos pensar el domingo. En la final es muy importante el corazón, más que físico, y ahí todas estamos a tope". Por último se refirió al papel de favoritas con el que inician esta Final Four, y tiene claro que, aunque en algunos casos puede ser contraproducente "en este equipo tenemos bastante claro lo que queremos desde el principio, no lo pudimos conseguir en la Liga regular y ahora vamos a por ello. No sé si tenemos el papel de favoritas pero vamos a ir a darlo todo y a intentar el ascenso".