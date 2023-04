Sara García brilló con luz propia a lo largo del pasado fin de semana, firmando un regreso extraordinario a la competición de las dos ruedas con un grandísimo triunfo en la Baja Extremadura, primera prueba del Campeonato del Mundo de Bajas que ganó con autoridad en la categoría femenina de motos.

La zamorana se llevó nada menos que cuatro podios al término de la carrera, certificando que su dolencia en la rodilla que la apartó de la competición es cosa del pasado. Y es que, García no solo acabó como primera mujer, también fue la tercera mejor moto del Campeonato del Mundo en categoría absoluta y finalizó tercera en la clasificación general mundial de esta cita. Además, como no podía ser de otra forma, culminó la prueba como primera clasificada del Campeonato de España de Rally TT en categoría femenina.

Sara García dominó la Baja Extremadura de principio a fin, desde su etapa prólogo a su desenlace, firmando excelentes posiciones en las clasificaciones tanto de Campeonato del Mundo (3º de 18 pilotos), como en el Campeonato de España de Rally TT (12º de 59 inscritos). Puestos que aseguró en una jornada de domingo en la que se disputaron dos etapas cortas, de menos de 80 kilómetros, en las que la zamorana pudo dosificarse gracias al colchón de 5 minutos que obtuvo durante el sábado.

'El domingo me encontraba muy cómoda en el primer tramo, pero el segundo, al haber pasado los coches anteriormente, estaba bastante roto y decidí bajar un poco el ritmo para no tener caídas o cometer errores; aún así, a 5 kilómetros del final me confundí en una viñeta que no estaba muy clara y perdí unos 2 minutos", relataba García al término de la última etapa, señalando estar "enormemente satisfecha" con el trabajo realizado tras su operación en Enero de 2022. "Quiero agradecer la confianza que los sponsors han tenido en mí tras mi lesión, a mi equipazo y a todos los que me apoyan y dan fuerzas día tras día", sentenció.