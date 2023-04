La piloto Sara García ha hecho, una vez más, gala de su implicación y compromiso con la provincia de Zamora. Así, este lunes ha presentado el casco con el que competirá esta temporada en el Campeonato de España de Rally TT y en el Mundial de Bajas con el que quiere rendir homenaje a la Sierra de la Culebra, zona que sufrió la tragedia de los incendios el pasado verano, y en concreto a los bomberos y trabajadores de los servicios de extinción que se jugaron la vida para sofocar las llamas que calcinaron más de 60.000 hectáreas.

El acto de presentación ha tenido lugar en la Fundación Caja Rural con presencia de algunos de los bomberos del parque de Zamora capital que trabajaron sin descanso hasta controlar y apagar un fuego difícil de olvidar.

Con esta iniciativa, la piloto quiere, precisamente, "dar protagonismo a quienes trabajaron en aquel fuego porque se lo merecen, y también para que no se olvide lo sucedido porque es la manera de que no se repita". En su intervención, García recordó la importancia de concienciar a toda la sociedad de que "el monte hay que cuidarlo", y con este casco confía en que lo ocurrido hace meses siga presente en la conciencia colectiva para que no vuelva a suceder.

La idea de este diseño surgió, en palabras de la zamorana, el año pasado y la obra, 100% aerografiada, es de Agustín Alcantara, a quien dio vía libre para una creación muy llamativa en la que se ve cómo un forestal apaga las llamas que centran el casco .

Temporada atípica para la zamorana

La que está a punto de comenzar será una temporada bastante atípica para Sara García, puesto que la piloto sale de una lesión de rodilla de la que tendrá que volver a operarse, aunque por ahora ha pospuesto la intervención quirúrgica. Sara García tomará parte en el Mundial de Bajas, únicamente en dos pruebas por presupuesto que serán la de Extremadura y Aragón, donde tratará de hacer un buen papel, consciente de que sus opciones en la clasificación general son bastante escasas ya que habrá otras participantes que acudan a más pruebas y sumen. Aun así, asume el reto con ganas e ilusión, y también estará en el Campeonato de España de Rally TT, y en septiembre en Galicia.