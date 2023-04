A dos puntos del play-off pero séptimos en la clasificación y con una clara necesidad de mejora en el fútbol expuesto y en las sensaciones transmitidas. Así afronta el Zamora CF la recta final de una temporada regular que se está complicando más de lo esperado para un equipo que ya hace muchos meses que renunció al puesto de ascenso directo debido a un pésimo inicio liguero, pero que todavía no tiene asegurada su presencia en la fase de ascenso, donde no ha conseguido consolidarse en ningún momento. El plantel rojiblanco, actualmente con 44 puntos, acumula una racha de cuatro jornadas sin ganar (tres derrotas y un empate) que deja en evidencia las horas bajas que atraviesa, y que ha dado alas a más rivales que se han sumado a la lucha por un play-off con el que no soñaban a principios de curso.

Quedan cinco jornadas, 15 puntos en juego, y la situación es crítica para los de Yago Iglesias que no pueden permitirse más tropezones como los protagonizados en el último mes. En estos momentos, con el Arenteiro acariciando el ascenso directo que probablemente celebre este próximo fin de semana, el Zamora CF está a siete puntos del segundo puesto de la clasificación, que ocupa el Real Avilés (51), y a cinco de la tercera y cuarta plaza, en las que ahora mismo se asientan Guijuelo (49) y Valladolid Promesas (49). Se mira, por tanto, como primer paso a la quinta posición que tiene ahora la SD Compostela (46) con solo dos puntos más que los de la capital del Duero, aunque con el golaveraje ganado sobre ellos, pero también está en esa pelea el Oviedo Vetusta, que ha adelantado a los de Yago Iglesias en la tabla, y es ahora mismo sexto. Tampoco hay que desdeñar las opciones de los tres principales perseguidores de los zamoranos: Gimnástica y Marino de Luanco, ambos con 43 puntos en su casillero, y Rayo Cantabria, con 42, que no renuncian a dar la sorpresa, y tienen muy poco que perder a estas alturas de competición. Dos rivales sin nada en juego El Zamora CF inicia a partir de ahora una "mini-liga" de cinco encuentros que arrancará este fin de semana con el actual colista, el Bergantiños, que visita el Ruta de la Plata el domingo a las 18.30 horas. La condición de "farolillo rojo" no es algo que tranquilice a la parroquia rojiblanca que ha visto cómo los suyos perdían puntos con anteriores rivales de la zona baja, aunque en este caso llegan descendidos a Tercera RFEF. En la memoria más reciente está el empate con el Burgos Promesas (2-2) y la derrota ante Polvorín de Lugo (1-2), ambos en el Ruta de la Plata. La siguiente semana toca visita a la Gimnástica, actualmente rival directo con 43 puntos y octavo, para después recibir al líder, el Arenteiro que, casi con total probabilidad, no se jugará nada, pero no se va a dejar llevar. La penúltima jornada de Liga se prevé clave visitando a un Real Avilés (ahora segundo) que se jugará a buen seguro una plaza y que ya ha demostrado que va a por todas en lo que será un duelo vital. La despedida de la Liga será ante el Palencia Cristo Atlético que a día de hoy es décimo segundo con 37 puntos, que podría llegar a ese último partido con la permanencia en juego. Nada fácil es por tanto este "fin de fiesta" para el Zamora CF que no puede esperar más para recuperar sensaciones. La vuelta de lesionados. También para esta recta final se espera el regreso de dos de los lesionados, Julio Iricibar y Cristian Galas, que el entrenador indicó que estaban ultimando sus respectivos procesos de recuperación. También habrá que esperar para saber más de la situación de Pana, delantero que se ha quedado fuera de la convocatoria los últimos partidos por, lo que parece, decisión técnica.