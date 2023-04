El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias, reconoció ayer que el empate en O Val, «es un resultado que seguro que a ninguno de los dos nos vale y no era el que buscábamos de salida. A estas alturas de la temporada, con lo que nos estábamos jugando los dos equipos, queríamos los tres puntos. Creo que visto lo que se dio en el terreno de juego es de lo más justo».

El técnico gallego reconoció que «sabíamos que sería un campo complicado, y a lo largo de la semana lo avisamos. El inicio de partido de ellos fue muy bueno, pero a partir de ahí hubo minutos nuestros muy buenos. En la segunda parte fue al revés. Al inicio se cambiaron las tornas, nosotros mejores, de hecho, generamos una ocasión clara con Manu Viana, que remata Charly fuera. Pero en el momento que hacemos los cambios para seguir con esas buenas sensaciones, ellos meten el gol, y a partir de entonces, en último arreón, fuimos capaces de empatar el encuentro».

Por su parte, el entrenador del Coruxo, Jorge Otero, se mostró satisfecho con el empate: «Sabíamos de la dificultad del Zamora, pero creo que francamente estuvimos muy bien. Sin muchas llegadas y ocasiones, pero sí que creo que las mejores fueron nuestras. Conseguimos adelantarnos en el marcador, sabíamos que era un equipo que iba a tener el balón, y ahí tiene jugadores con muy buen pie. No nos descolocamos, supimos saltar a la presión, y el partido lo teníamos controlado en donde queríamos. No tenían circulación por dentro, en bloque medio les costaba llegar, y el partido fue por donde queríamos y estaba controlado. Asa jugada en la que mi jugador dice que no le toca, otro penalti más, dudoso, pero no queda otra que seguir trabajando y mejorando», explicó.