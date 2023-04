A falta de un solo día para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, la sede de la fase de ascenso a Liga Endesa continúa siendo una incógnita. La Federación Española de Baloncesto tendrá que adoptar una decisión posiblemente entre tres ciudades que han mostrado su interés en las últimas semanas por acoger los tres últimos partidos de la campaña (semifinales y final) en el fin de semana del 29 y 30 de abril. Por capacidad económica y organizativa, el Joventut de Badalona parece partir con más posibilidades de ser el club elegido aunque existen ciertas dudas ya que el club barcelonés ya organizó hace unas semanas la Copa del Rey y tampoco parece estar claro que sea un claro favorito para lograr finalmente el ascenso pensando además en que se medirá con otro de los favoritos, el Celta en los cuartos de final. De fallar la propuesta catalana, entraría en juego la del Celta Baloncesto que cuenta con el respaldo del ayuntamiento de Vigo aunque también es evidente de que las posibilidades de ascenso del equipo celeste son limitadas.

Por último estaría la propuesta del CD Zamarat pero el club naranja no está dispuesto a arriesgar su futuro económico si no recibe un claro apoyo institucional. Al cierre de esta edición, la directiva que preside Carlos Baz celebraba una reunión para tomar la decisión definitiva de presentar o no la solicitud. El encarecimiento de la oferta hotelera debido a la altísima ocupación que está prevista para el largo puente que incluye la festividad del Primero de Mayo y del Dos de Mayo en Madrid, supone un serio problema para que la fase se dispute finalmente en el Ángel Nieto. Además en el club naranja existe la convicción de que las posibilidades de ascenso pasan por un buen rendimiento del equipo que dirige Ricardo Vasconelos y no tanto por el apoyo de la afición que pudiera dar el factor cancha.

Mientras tanto, el Recoletas Zamora prepara ya la eliminatoria previa de cuartos de final en la que tendrá que eliminar al Ardoi navarro, un rival que parece asequible y más en un encuentro de ida y vuelta.

Además del Ardoi-Recoletas, Vantage Towers Alcobendas medirá al CAB Estepona JCDS; Celta Zorka Recalvi al Joventut Badalona y Alter Enersun Al-Qázeres a La Cordà de Paterna.

Los ganadores de esta primera eliminatoria accederán a la final que se estructurará en semifinales y final. El ganador será el equipo que acompañará el Baxi Ferrol en la Liga Femenina Endesa en la próxima temporada.

El Recoletas espera llegar a la final con todos sus efectivos y en este sentido, hay que celebrar el buen rendimiento que alcanzó en Ferrol Jelena Antic que pudo jugar ya muchos minutos tras su larga lesión, y esperar que, para entonces, Irene Lahuerta y Adriana Knecevic se hayan recuperado de sus molestias.