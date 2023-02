La cantera del Balonmano Zamora vivió una jornada algo mermada de actividad, en la que dos equipos infantiles "salvaron" la actividad con sus triunfos.

El Logística Tutor, equipo femenino ‘A’, continúa imparable y venció con un contundente 31-14 al Balonmano Sariegos. Las pequeñas "guerreras" sacaron la cara que acostumbran mostrar, con un juego “marca de la casa”: contundencia defensiva y goles rápidos a la contra. Con esta victoria, las zamoranas siguen copando los puestos altos en la tabla, siendo el segundo equipo más goleador de la liga.

Distinto resultado obtuvo el Infantil Femenino ‘B’, cayendo derrotadas por 19-14 frente al Brico Centro Villa de Aranda. Una primera parte en la que las pistacho no salieron enchufadas marcaba la derrota. A pesar de ello, se notó una gran mejoría en el segundo periodo del partido, siendo claramente superiores con una gran defensa, gracias también a las acciones de las porteras zamoranas.

Para superar ese resultado contrario, el Infantil Masculino ‘B’ quiso apuntarse una victoria en esta jornada, superando por 35-37 al Finca Cardaba Villa de Aranda. Los más pequeños de la cantera salieron gloriosos del feudo arandino, pabellón donde no se suele regalar ninguna victoria, y así fue. Los zamoranos cuajaron un gran partido de principio a fin, dominando durante gran parte del encuentro, con un gran Alonso en portería y un ataque muy efectivo.

El Infantil Masculino ‘B’ cerró la jornada cayendo frente al Ademar de León por 17-21. Los zamoranos plantaron cara al colíder de la competición durante todo el partido, viéndose penalizados por varios errores ofensivos en los minutos finales.

En categoría juvenil, el IES Universidad Laboral, equipo masculino, no pudo sumar frente a un gran Ademar de León (24-46). El rival más duro de la categoría visitaba a unos zamoranos mermados por las bajas de Darío y Hugo, convocados con la selección autonómica, y las ausencias se notaron. Un Ademar con una media de 23 goles de distancia ante sus rivales en cada partido no quiso romper la estadística ante los Viriatos. Pese al gran potencial leonés, los zamoranos no se arrugaron en ningún momento del partido, llegando a disputar de tú a tú al rival en ciertas fases del juego.

Misma “suerte” para el Taller Central Diésel, equipo cadete masculino ‘A’, que se vio superado por un gran Ademar de León. El líder de la categoría no dio respiro a los zamoranos desde el primer minuto de juego, imponiendo un ritmo y generando grandes ventajas en el marcador conforme pasaban los minutos, hasta cerrar el encuentro con un contundente 8-28.

También en categoría cadete, el Valbusenda, equipo femenino, perdió por la mínima ante el Rodríguez Cleba (24-25) en un encuentro muy igualado entre zamoranas y leonesas. En la primera parte del encuentro las guerreras dominaban en juego y sensaciones, con grandes defensas y sabiendo correr para finalizar al contrataque, situaciones a las que también se sumaba una gran Claudia en portería. Todo ello se “desvaneció” en la segunda mitad, las zamoranas no terminaban de estar acertadas en ataque y eso les terminaría penalizando en el marcador.