El último fichaje del Zamora CF, Theo Chendri explicó ayer en rueda de prensa que se ha sentido bien acogido por sus compañeros de vestuario y que «poco a poco estoy cogiendo más ritmo porque llevaba un tiempo parado. Estoy a gusto y con ganas de seguir».

El mediapunta de 25 años añadió en un perfecto castellano que el partido contra el Rayo Cantabria en el que vistió por primera vez la camiseta rojiblanca, «fue muy físico, contra un rival de calidad que nos apretó muy fuerte, muy contundente. Nos costó tener un poco más el balón y un poco más de personalidad al jugar. Mis sensaciones fueron buenas pero se pudo sacar algo más».

Chendri reconoció que la posición como enganche en la que jugó el pasado domingo en Santander «es la que me gusta, en la que me suelo desenvolver mejor. Pero el mister sabe cuáles son mis características y la posición en la que me quiere utilizar».

Explicó además que la plantilla del Zamora CF tiene «un buen nivel, mucha calidad y buenos jugadores aunque tampoco conozco mucho a los otros rivales. Pero creo que el Zamora no está en la posición que debería estar por talento y por sus características. Estoy contento de estar en un equipo así».

El centrocampista galo cree que el partido del domingo contra el Marino de LUanco va a ser muy disputado, contra el que tenemos que tener personalidad para quitarle el balón y más en casa, tenerlo nosotros y que ellos lo tengan lo menos posible porque es un equipo con calidad y buenos jugadores. Tendremos que estar por encima de eso y hacer nuestro juego».

Theo Chendri se define como un «centrocampista, media punta, interior que puedo jugar de 8 o de 10, me gusta el juego posicional, la conservación del balón, sacarlo desde atrás. También me puedo adaptar a varios estilos de fútbol, me gusta jugar entre líneas, me ofrezco para recibir el balón, buscar líneas de pase y hacer que el equipo tenga consistencia con el balón».

Además no duda de que encajará en el sistema del Zamora porque Yago Iglesias le conoce bien: «Yago ya me llamó este verano, hablé con él, y volví a hablar con él antes de firmar por el Zamora, y si no me adapto a sus características y a la idea de juego que tiene, me va a costar con otros entrenadores. Creo que estoy con un entrenador, por lo que hablé con él y por lo que estoy viendo tras dos semanas de entrenamiento, ideal para mis características de futbolista».