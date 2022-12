El BM Zamora Enamora tiene hoy ante sí uno de esos partidos que se antojan importantes a lo largo de la temporada. El botín en juego es el mismo de siempre, dos puntos, pero el resultado de la contienda frente a BM Alcobendas (20.00 horas, Ángel Nieto) pesará mucho más que eso de cara al desenlace de un campeonato que alcanza este fin de semana su parón navideño.

Tras un arranque nefasto de temporada, los “Guerreros de Viriato” parecían haber encontrado el camino para volver a ser un incordio para sus rivales. Ganaron a BM Ikasa a domicilio, hicieron sudar a UBU San Pablo en el Ángel Nieto y, en esa misma cancha, superaron al Amenabar Zarautz que le humilló en el estreno de curso. Los pistacho habían recuperado sensaciones pero su último y sonoro tropiezo en Oviedo ha vuelto a generar inquietud en sus seguidores.

Fran González aseguró recientemente que esa derrota “está más que olvidada” y que si bien el partido fue “un desastre total” confía en que sus hombres pasen página y pongan todo de su parte para ganar esta tarde.

“Después de un partido tan malo lo mejor es pasar página y trabajar para no cometer los mismos errores, que es creo la clave del partido. No cometer tantos errores será lo más importante”, comentaba el técnico, sabedor que “BM Alcobendas es uno de esos equipos que no perdona los fallos. Un conjunto bastante completo y con un juego bastante rápido, en el que sobresale Alfonso de la Rubia y su conexión con el pivote”.

Los madrileños serán un oponente “rocoso y difícil” y acudirán a Zamora con “la idea de rascar puntos y aprovechar el mal partido” de Oviedo. Sin embargo Fran González confía en poder hacer del Ángel Nieto un fortín si jugadores y afición se entregan a la causa. Un objetivo trascendental, con independencia del resultado, pues la salvación pasará casi seguro por hacer del Ángel Nieto una pista inexpugnable y “rascar” esos puntos extra que marcan diferencias en la tabla a domicilio ya durante 2023.

“La afición es muy importante, en este y en todo los partidos que juguemos en casa. Espero que entre la lluvia de peluches y la propuesta del club (los socios podrán acudir con un invitado al encuentro) podamos llenar el pabellón hasta arriba porque lo necesitamos más que nunca”, señalaba González, reconociendo así el papel de la grada en los últimos buenos partidos pistacho en la capital del Duero.

Si la afición empuja y el BM Zamora Enamora responde a la altura como lo hizo ante Amenabar Zarautz, los “Guerreros de Viriato” pondrían rumbo a un triunfo clave en esta temporada. Y es que, los dos puntos en juego tendrán, salvo sorpresa, valor durante la lucha por la permanencia de la segunda fase; y, a mayores, permitiría a la escuadra zamorana alcanzar el parón navideño con el buen sabor de boca de una victoria. Un triunfo que reforzaría la confianza del vestuario pistacho, al que podrían llegar nuevas caras el año que viene. Refuerzos para potenciar la plantilla de un BM Zamora Enamora siempre mermado por las lesiones y que hoy cuenta con la duda de Etayo.