Hacienda, detrás del Zamora CF

Hacienda quiere tener control sobre la entrada de dinero en el Zamora CF y su investigación sobre la entidad rojiblanca tiene como primer paso conocer las diferentes relaciones comerciales por lo que las diligencias de embargo enviadas por la Agencia Tributaria a los colaboradores y patrocinadores del club adjuntan un anexo.

Las empresas que han sido notificadas deben detallar diferentes aspectos de la relación económica o comercial con la entidad futbolística. Entre ellos, cualquier tipo de contrato en vigor, aspectos no formalizados en contrato alguno o la existencia de embargos previos. Además, según se detalla en dichos documentos, aquellos que tengan que realizar pagos al Zamora CF no podrán liberarse de dicho compromiso ya que se trata de un requerimiento que no es susceptible de recurso alguno por la entidad pagadora.

El otro "dolor de cabeza" con el fisco de Aldama

El embargo de los ingresos al Zamora CF por parte de la Agencia Tributaria no es el único ni principal “dolor de cabeza” que Hacienda provoca o ha provocado a Víctor de Aldama. Basta con retroceder años atrás (a 2018, cuando el Grupo Vivir entró en escena en el club) para encontrar el nombre de Pilot Real Estate SL. Una firma creada en 2015 con sede en Madrid enmarcada en el ámbito de la construcción y el desarrollo en la que el actual presidente del Zamora CF tomó el cargo de administrador solidario.

Esta empresa apareció recientemente en el listado de morosos publicado por la Agencia Tributaria este 2022 basada en datos recogidos antes del 31 de diciembre de 2021. En la página 98 de dicho documento publicado la Agencia Tributaria en consecuencia con el articulo 95 de la Ley 58/2003 se encuentra identificada como deudora la citada Pilot Real Estate SL, a la que Hacienda reclama en la actualidad un capital superior a los dos millones de euros.

Hacienda reclama más de 81.500 euros al Zamora CF

La cuantía que la Agencia Tributaria de Hacienda exige al Zamora CF es menor. El embargo de los ingresos del Zamora CF tiene con motivo la reclamación por parte del fisco de una cantidad cercana a 81.500 euros. El expediente administrativo de apremio ha sido comunicado a las empresas y proveedores que mantienen relaciones comerciales con el club rojiblanco, a los que se les informa que las cantidades económicas que deban abonar a la sociedad anónima deportiva que preside Víctor de Aldama serán embargadas para afrontar dicha deuda. En la notificación remitida a las empresas no se especifica el motivo concreto de la deuda reclamada.

La Agencia Tributaria expone en la diligencia enviada a pagadores del Zamora la situación de impago por la que declara embargados “los créditos a favor del mismo (...) pendientes de pago a la fecha en que reciba esta diligencia, ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación”, así como aquellos “que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago o bien derivadas de una relación comercial continuada con el mismo no formalizada en contrato, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario”. Además, Hacienda exige al Zamora CF “ el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas del procedimiento de apremio”, por un total de 81.581,69 euros. Las empresas requeridas tendrán un plazo de diez días hábiles para remitir a la Agencia Tributaria la información sobre las cantidades que deben al Zamora CF.

Esta información contrastada en la propia Dependencia Regional de Recaudación de Zamora, viene a confirmar el delicado momento económico por el que atraviesan las cuentas del Zamora CF SAD, ahora que el capítulo deportivo ya no parece un problema. Situación que el propio presidente Aldama dejó patente hace unas semanas al reconocer que los empleados del club no habían cobrado todavía prácticamente desde el comienzo de la temporada. Unos problemas que podrían haber comenzado a solucionarse ya que fuentes del club rojiblanco han confirmado que las deudas con los empleados están prácticamente saldadas a día de hoy.

Aldama, en declaraciones efectuadas “motu proprio” ante la prensa, justificó estas dificultades económicas que han motivado los retrasos en el pago de las nóminas, aludiendo a supuestos impagos por parte de algunos proveedores del club, algo que hasta el momento no ha trascendido públicamente.