El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, volvió a perder los papeles en una comparecencia pública acusando a este periódico de “mentir” en las últimas noticias publicadas sobre el club rojiblanco en las que se informaba, entre otras cosas, sobre la existencia de alguna oferta de compra de la entidad. En su habitual tono petulante y con total desprecio a la función que la prensa cumple, aseguró que “es una pena que nosotros no podamos desacreditar a los periodistas porque así, La Opinión estaría desacreditada y no vendría más al campo por mentir”.

Víctor de Aldama no quiso explicar en qué ha sido desacreditado con las informaciones de este medio de comunicación pero sí añadió, en el mismo tono con que se dirigió hace sólo unos días a los socios que le criticaron desde la grada y en el mismo que ha empleado con otros medios de comunicación o con otras entidades, que “el club no está en venta” dando por supuesto que en las informaciones de La Opinión-El Correo de Zamora se haya transmitido lo contrario. “Estoy cansado que lo que tenemos en la ciudad que es para cuidarlo, se maltrate, que un medio como La Opinión, si jugamos medio bien diga que jugamos mal o de que no se apoya al equipo”, cuestiones que sí tendrían que pasar al capítulo de las mentiras del presidente ya que son fácilmente comprobables en nuestra hemeroteca.

“Si viene alguien con dinero, le dejaré entrar en el club porque yo soy el primero que quiere que el Zamora vaya adelante y que esté en todas las partes del mundo”. Aldama continuó faltando a la verdad al asegurar: “No digo que no hagáis vuestro trabajo y que tengáis que criticar pero ya basta, hay que tener un ten con ten. No sé si queremos destruir, no se si queréis que me canse y me marche”, siguió el presidente quien, sin embargo, vino a reconocer, como también informó este medio, que la situación económica del club es delicada: “Desde el año pasado nos deben 542.000 euros”, y que los jugadores llevan un mes sin cobrar aunque “se está solucionando el tema, creo que esta semana lo voy a poder solucionar. Pero el Club está pasando por momentos, no voy a decir que críticos, pero sí difíciles”.

Víctor Aldama, con el que este periódico no ha podido contactar desde hace meses, insistió en sus protestas y descalificaciones, aludiendo a una información en la que, para nada, se le descalifica personalmente e incluso reconoció que el Club siempre está buscando inversores, algo que contrasta con su supuesto descontento con el hecho de que haya trascendido alguna oferta que para nada cuestiona su gestión, como él asegura sin el más mínimo fundamento.