La restauración de la portada de esta iglesia zamorana, próximo reto del Plan Románico Atlántico

Dignificar la portada y mejorar la iluminación de la iglesia Santa María la Real de La Hiniesta. Estas son las dos intervenciones que, a lo largo del próximo año y en el marco del Plan Románico Atlántico, está previsto ejecutar en el templo, uno de los escasos ejemplos de arquitectura gótica que se conservan en la provincia y, sin duda uno de los más relevantes.

Así lo expuso Zoa Escudero, arqueóloga y técnico de la Fundación Santa María la Real, durante una charla impartida en la iglesia, en la que avanzó los detalles de la actuación, además de explicar a los asistentes los objetivos del Plan Románico Atlántico, promovido por la Junta y la Fundación Iberdrola España, ponencia que dio paso al concierto del quinteto "Scherzo".

Sobre la intervención prevista, Escudero precisó que se centrará en la reparación de elementos del pórtico que "están bastante deteriorados" por el paso del tiempo, así como de aquellos que presentan "pérdida de material" o están agrietados, problemas a los que hay que añadir la suciedad acumulada.

Del mismo modo, está previsto eliminar el cableado de la portada, "que afea la parte más importante y vistosa del exterior", además de mejorar la iluminación del templo para "realzar su belleza".

Otra actuación incluida en el proyecto se basa en la conservación de la policromía de la decoración escultórica del tímpano, arquivoltas y lienzos laterales de la portada, cobijados por un pórtico con bóveda de crucería, que data del siglo XV.

No obstante, Escudero remarcó que la policromía "no es la original", ya que es más tardía que el pórtico, aunque, en su opinión, "es muy importante conservar la que queda y que no desaparezca". En este punto, remarcó que siempre que un pórtico está en contacto con el exterior sufre procesos de degradación y pérdida de la policromía, por lo que la intervención prevista se centrará en la consolidación y tratamiento de la pintura que se conserva para que "dure unos cuantos siglos más" y para que "sea más visible".

Reconoció Escudero que el proyecto no supone una "reparación profunda" porque la portada y el pórtico de la iglesia de La Hiniesta no presentan "grandes daños estructurales", aunque la intervención "sí mejorará su estado y contribuirá a su dignificación". Por otra parte, la arqueóloga y técnica de la Fundación Santa María destacó que charlas como la impartida en la iglesia de La Hiniesta sirven para divulgar los objetivos prioritarios del Plan Románico Atlántico, entre los que resaltó la importancia de sensibilizar a los ciudadanos sobre "el valor del patrimonio".

Del mismo modo remarcó la importancia de que la sociedad participe y se implique en la conservación del patrimonio y que conozca los detalles de intervenciones como la prevista en la iglesia de Santa María la Real.

Por otra parte, la experta precisó que actividades como la celebrada ayer en La Hiniesta incluyen una "parte cultural", en este caso, el concierto de "Scherzo". En este sentido, recordó que el Plan Románico Atlántico también pretende acercar la cultura al medio rural y dinamizar su actividad, además de explicar a sus vecinos que iglesias como la de La Hiniesta, construida a finales del siglo XIII y primeras décadas del XIV, pueden tener otros usos como acoger conciertos y otros eventos culturales que, además, fomentan la convivencia y la socialización.

En el concierto celebrado en la iglesia, el público vibró con el repertorio interpretado por el grupo de música de cámara "Scherzo", que tiene su origen en la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León (JOSCyL). En el templo, resonaron piezas de Mozart, Bach, Haendel, Giordani y Purcell. En el evento cultural colaboraron la Diputación y el Ayuntamiento de La Hiniesta.