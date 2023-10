La ermita de Nuestra Señora de Fernandiel, un edificio de apariencia humilde que emerge sobre el paisaje adehesado de Muga de Sayago, alberga entre sus muros un magnífico tesorillo: el conjunto iconográfico más importante del grupo de pinturas transfronterizas que ilustran templos de las provincias de Zamora, Salamanca y al otro lado de la Raya, en Portugal.

Bautizada como la Capilla Sixtina de Sayago, la ermita de Fernandiel ha recuperado el esplendor perdido durante siglos gracias a una cuidada intervención, llevada a cabo dentro de un programa impulsado por la Junta de Castilla y León que comenzó con el estudio y catalogación del conjunto de pinturas murales de la primera mitad del sigo XVI.

El trabajo se corona ahora con la publicación de un libro digital, titulado "La ermita de Nuestra Señora de Fernandiel. La restauración de sus pinturas murales. Innovación y memoria en el patrimonio transfronterizo", presentado en la propia ermita con la presencia del director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Fernando García, entidades impulsoras del Plan Románico Atlántico, una iniciativa de cooperación transfronteriza para la conservación del patrimonio cultural.

El libro, que ya está disponible para su descarga y visualización en la página web del Plan http://www.romanicoatlantico.org/es, recoge de un modo pormenorizado y a largo de 143 páginas ilustradas, la historia del edificio y sus pinturas; el contexto y el marco teórico en el que se llevó a cabo la actuación; los criterios de intervención; los estudios previos y el proceso de restauración. Además de un artículo sobre la actuación realizada para mejorar la iluminación, sostenibilidad y eficiencia energética del templo.

En la elaboración de los diferentes artículos han participado una docena de expertos y técnicos, en su mayoría vinculados a los estudios previos y al proceso de restauración de las pinturas murales.

Algunos de ellos acudieron a la presentación de este nuevo libro digital en la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel. Un acto abierto también a los vecinos de Muga de Sayago que asistieron, orgullosos, a la nueva exaltación de esta joya artística visitada en los últimos doce meses por más de 1.300 personas, como confirmó Carlos Quiroga, quien se encarga de mostrar la ermita a todas las personas interesadas.

Los vecinos fueron testigos de la presentación oficial de un libro que será una ventana al mundo para el pequeño templo sayagués y cuyo objetivo es potenciar este singular conjunto de pinturas murales recuperados gracias a las actuaciones de restauración llevada a cabo Consejería de Cultura, Turismo y Deporte e iluminación, a cargo de Iberdrola, con un coste de más de 200.000 euros.

El director general de Patrimonio resaltó el valor de un proyecto "que va mucho más allá de la restauración de las pinturas, porque contribuirá a generar economía, desarrollo y actividad en la comarca. Se trata de que seamos capaces de atraer más gente a Sayago" incidió Juan Carlos Prieto, sobre el valor del arte y el patrimonio como generador de riqueza en una zona deprimida y afectada por el envejecimiento y la despoblación.

El presidente de la Fundación Iberdrola España valoró el libro digital sobre la restauración de las pinturas murales de la ermita de Nuestra Señora de Fernandiel como "una oportunidad tremenda de conocer, ver y disfrutar estas joyas escondidas. Aparte de restaurar, tenemos que conseguir que todo el mundo pueda verlo" incidió Fernando García.

El libro digital permite una divulgación "accesible a todo el mundo, a través de un documento digital que nos permite navegar visualizando todas las imágenes con detalle para todas las personas que no se pueden acercar a la ermita, o bien que antes de hacerlo quieran conocer su historia" precisó Zoe Escudero, de la Fundación Santa María la Real y coordinadora de la publicación.

Carlos Tejedor, restaurador del Servicio de Conservación y Restauración de la Junta de Castilla y León, desgranó el trabajo de recuperación, precedido del estudio y catalogación de las pinturas realizadas por talleres itinerantes que se dedicaban a ornamentar los muros de iglesias de toda la zona. "La curiosidad que han tenido todas estas pinturas es que se seguía el mismo esquema en todos los pueblos donde los artesanos iban trabajando, y se ha conseguido hacer un catálogo muy importante de motivos iconográficos y tratamientos murales muy similares".

Como explica el propio Carlos Tejedor en el libro digital, "la ejecución material de estas pinturas se hacía aplicando mortero de cal y arena de forma tosca y poco regular, con técnica de fresco y rematadas al seco. Solían ser trabajos de ejecución rápida y los motivos representados se componían mediante cuadros o adaptadas a la arquitectura, utilizando, en muchos casos, un sistema de plantillas para la compartición de las escenas".

Los estudios han permitido concluir que las pinturas de los distintos templos de la zona fronteriza "son prácticamente idénticas, lo que nos lleva a la conclusión de que actuaron los mismos talleres que se van repartiendo por todos los pueblos" precisó el restaurador durante la presentación del libro.

Las intervenciones en la comarca de Sayago comenzaron con el conjunto iconográfico de la iglesia de Carbellino, que se encontraban ocultas en algunas zonas por restauraciones anteriores y encalados sucesivos que indirectamente las protegían. Posteriormente se ha continuado con la ermita de Muga, donde se dan "dos momentos importantes en las pinturas. Por un lado, la parte del conjunto y luego la parte del retablo, que tiene una composición ligeramente distinta y una factura anterior al resto del conjunto en muy poquito tiempo" explicó Carlos Tejedor.

Las pinturas de la ermita de Fernandiel en su día estuvieron ocultas, se fueron levantando los yesos y en la actualidad están descubiertas casi al completo. El planteamiento de la restauración era, en primer lugar, "recuperar y conservar estas pinturas y, por otro lado, intentar dar una coherencia a todo el espacio que se generaba en esta ermita" apuntó Carlos Tejedor.

El conjunto iconográfico se conocía, estaba ya estudiado previamente, pero la restauración ha permitido descubrir sobre todo el retablo central, que estaba oculto por el retablo de madera. "Se ha podido sacar toda la parte iconográfica que se desconocía y el estudio completo a nivel material. Ahora ya se conocen perfectamente las técnicas, los materiales, las zonas de trabajo. Todo está muy documentado".

La ermita de Fernandiel se incorpora así al conjunto de dieciséis iglesias y ermitas, ocho de la provincia de Zamora y otras tantas de la de Salamanca, reunidas en su día en una ruta cultural como ejemplo de esta manifestación artística que ha querido rescatar del olvido. En Sayago y Alba están las iglesias de Muga de Alba, Badilla, Carbellino, Palazuelo de Sayago, Torrefrades, Villamor de La Ladre, Villar del Buey y la ermita de Muga. La primera restauración de pinturas murales se hizo en Vivinera (Aliste)

El visitante puede disfrutar de cada templo de forma individual, no así a través de una visita guiada coordinada por los distintos pueblos. "Por nuestra parte estamos ahí, ojalá podamos inaugurar un proyecto que garantice ese modelo" apuntó el director de Patrimonio al ser preguntado por la posibilidad de dar un paso más en tan magnífico proyecto cultural. "Si no garantizamos las visitas a estas pinturas es que este programa no funciona, no tendría sentido".