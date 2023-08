Alcañices abre sus fiestas con la pregonera que nació en la Nacional 122

Alcañices ha abierto las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y San Roque con un magnífico pregón ofrecido por la alcañizana Gema Rodríguez Núñez, alistana de pura cepa y vicedirectora del Conservatorio de Música "Victoria de los Ángeles de Madrid".

Una Semana Grande con un amplio y variado programa de actos que reafirmará a la insigne Villa como la gran capital, a nivel social, festivo, cultural y económico de "La Raya" de España y Portugal. Alcañices, nacida un ya lejano día 12 de septiembre de 1297 con la firma allí de la concordia Tratado de Alcañices por parte de los rey luso Don Dinis (acompañado de la reina Santa Isabel) y Fernando IV de Castilla que al ser un niño estuvo representado por su madre María de Molina y su tío Enrique.

El antiguo claustro del Convento de San Francisco, reconvertido ahora en jardines del Centro Cultural, acogió el emotivo acto con la presencia de la Corporación Municipal que preside el alcalde David Carrión Gallardo junto a vecinos, emigrantes y foráneos.

Comenzó Gema mostrándose orgullosa de sus orígenes: "Soy alistana de nacimiento, de familia y sobre todo de corazón". Una pregonera que por circunstancias del destino nació en la carretera Nacional 122- Allí comenzó a sacar la cabeza camino de Zamora, "según mi madre porque siempre he tenido muchas ganas de ver mundo. Yo creo que lo que paso es que yo quería nacer en Alcañices y mis padres que tenían más experiencia fueron más rápidos". La niña de Viky y José Luis "el del Bilbao".

E insistió: "Cuando yo digo que soy de pueblo lo digo con orgullo, con la voz clara y con la cabeza bien alta, porque, aunque para algunos eso es como un desprestigio, para mí, en cambio, es una honra y un golpe de suerte. Criarte en un pueblo es mucho mejor que te toque la lotería y lo digo de corazón porque esa felicidad con la que se crece en los años de infancia, –o los valores tan auténticos que se aprenden aquí, donde todos nos conocemos y nos ayudamos, pueblo abierto y acoge a todo el que viene, – eso no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo".

Un pregón, el de Gema, marcado por su amor a Alcañices y a las Tierras de Aliste pregonando y a alabando todos los valores endógenos, incluidos los humanos, así como la grandeza de unas fiestas, las de Alcañices.

Como buen alistana y pregonera no faltó la defensa de su tierra: "No dejemos que se olviden de nosotros, por favor, no somos la España Vaciada, somos la España auténtica, la de los valores de verdad, la que se ayuda, la que confía, la que lucha, la de las cosas que realmente importan y a la que uno necesita volver de vez en cuando a recordar quien es, su esencia y no olvidar sus raíces". La cena de acompañamiento tenía lugar en el Centro de Turismo Rural "La Atalaya". El "Valle de Palazuelo" recuperaba ayer una de las tradiciones que se habían perdido en los últimos años: dos tiradas el plato.

En el prólogo festivo del viernes el área recreativa de la "Fuente Herrada" se convertía en el escenario ideal para el disfrute de los juegos tradicionales por parte de los niños y las niñas gracias a la organización de las activas peñas alcañizanas. A nivel social y cultural la escritora de raíces alistana Yolanda Fidalgo presentó su libro "La Música del Mal" de la mano del párroco Teo Nieto Vicente. Las peñas disputaron su maratón de fútbol sala en el pabellón cubierto. Los alcañizanos aprovecharon para echar los primeros bailes con la fiesta de DJS a cargo de Álvaro y Mhek.

La Villa continuará este domingo los festejos con la celebración de la tradicional Fiesta de la Sardina que organizan los vecinos del barrio "La Atalaya" con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañices. Una cita gastronómica de cita obligada para los amantes de uno de los más preciados manjares de los mares que asado a la brasa y acompañado de un buen vino cautivara hasta los más exigentes paladares.

Antaño cualquier fiesta de prestigio que presumiera de serlo comenzada con una alborada al amanecer y así se hará en la capital alistana al son de la mejor música de gaiteros y tamborileros.

La santa misa se oficiará en la iglesia de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y una vez terminados los rezos se agasajará a los asistentes con una convidada a base de pastas, picoteo y limonada.

Los actos de la tarde se trasladarán como ya se traición a la ahora Avenida de Castilla y León (antaño Calle Castropete), concretamente a la plazuela de la panadería de Antolín Román. Allí, a partir de las 17.30 horas, se podrá disfrutar y refrescarse plantando cara a la calenturienta tarde de agosto con los hinchables de agua.

A las 20 horas, el peculiar sabor de las sardinas asadas, delatara el inicio de la gran sardinada popular amenizada por gaiteros. Un exquisito manjar que se podrá degustar gracias a los asadores, un oficio sufrido en plena ola de calor arrimados al calor de la lumbre. La primera verbena popular contara con la actuación de la orquesta "Gran Sland" con el sorteo de grandes premios en el descanso.