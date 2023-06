San Juan trae el calor del verano en Samir de los Caños

Samir de los Caños se vistió ayer de gala y fiesta campera, como manda la tradición cada 24 de junio, para dar la bienvenida a las romerías tradicionales de verano en La Raya.

La primavera es la estación de las romerías en Aliste, no obstante algunas se tienen lugar en la época estival, donde, por contra, las grandes protagonistas son en cada pueblo las fiestas patronales. Hablar de romerías en tierras alistanas es hablar de la campiña.

La procesión tenía su inicio en la ermita ubicada dentro del casco urbano desde donde el Bautista fue llevado hasta la era al son de las gaitas, las dulzainas y los tamboriles de la agrupación folclórica Manteos y Monteras.

Las mujeres samireñas aprovecharon la ocasión para sacar de los baúles los coloridos trajes típico alistanos y lucirlos en un día puro de verano marcado por las altas temperaturas desde por la mañana. Día obligado de gorras y sombreros con el agua como compañera de viaje para no deshidratarse.

Recuperación en 2014

La organización corría a cargo como ya es habitual, desde su Recuperación en 2014, por el Ayuntamiento de Samir de los Caños y la asociación cultura El Chariz, ambas entidades presididas actualmente por Domingo Miguel Pérez tras su proclamación como nuevo alcalde el pasado día 17 de junio.

El párroco alistano (natural de Grisuela) Pablo Cisneros Cisneros, de la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos de Aliste, fue el encargado oficiar la santa misa campera en el altar situado a la vera de los robles donde así poder buscar el cobijo de la agradecida sombra.

Tras finalizar los actos religiosos los allí presentes disfrutaron de una convida donde como ya es habitual brillaban con luz propia los tradicionales y exquisitos hornazos alistano a base de pan con chorizo y tocino, acompañado de refrescos para saciar la sed.

La romería cumplió su objetivo de venerar a San Juan Bautista y a la vez cultivar el hermanamiento y la convivencia entre los vecinos y los emigrantes junto a algún foráneo que no quiso perderse la romería de Samir de los Caños que cada año se afianza involucrando también a las nuevas generaciones. Samir de los Caños es un pueblo con historia y de hecho su nombre tiene su origen en la aventura de Abderramán en la península ibérica según solía siempre sentenciar en sus conferencias por Aliste el maestro Herminio Ramos Pérez.

Samir de los Caños cuenta actualmente con 163 habitantes (92 hombres y 71 mujeres), muy lejos de los 610 residentes que vivían en el pueblo allá por 1960. Tierra de emigrantes no es pues extraño que la localidad sea una de las que más emigrados recibe en verano, muy en particular en el mes de agosto en que celebrar sus fiestas patronales. Ahora uno de su grandes sueños, el de sus vecinos, es que el bar vuelva a reabrir sur puertas y así prestar sus servicios todo el año, pero muy en particular en los ya próximos meses de julio y agosto.

En su escudo, aprobado por la Corporación Municipal del Ayuntamiento el 15 de julio de 2006 sobresalen tres de los iconos que han marcado esa historia: el chariz (fuente de dos caños), tres espigas de trigo y un carnero. Su bandera es llamativa y cuando menos curiosa y colorida: verde en los extremos y blanca y azul en interior.

Día 2 de julio, la Salud

La gran cita romera del verano en la raya de Aliste y Tras os Montes será, como manda la tradición, el día 2 de julio, la de la Virgen de la Salud que este año, al caer en domingo, contará con la presencia, encuentro mariano, de las Siete Hermanas Ademas se estrenará su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.