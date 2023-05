La "pillada" de Baltar en la A-52, al Juzgado de lo Penal de Zamora

El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, tendrá que personarse el día 31 de mayo en el Juzgado de los Penal de Zamora para responder por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir por la A-52 a 215 kilómetros por hora, en el término sanabrés de Asturianos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señalaba que el acusado «no se ha conformado con el escrito de acusación ni con la pena solicitada por el Ministerio Público» y la ausencia por tanto de «sentencia de conformidad».

La defensa mostró su «disconformidad con la continuación del procedimiento» y que el infractor confeso había espiado su culpa con el pago de una multa de 600 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir. A los recursos ya presentados para dilatar el enjuiciamiento anuncia otra tanda de escritos y dando veracidad a que el entorno de Baltar no quiere un juicio antes de la elecciones municipales.

En una mañana donde las informaciones eran contradictorias por parte del Gabinete de Prensa del político gallego, la única información con veracidad era la emitida por el Gabinete de Prensa del TSJ de Castilla y León, en lo que parecía una guerra de escrito.

Juicio rápido

En el primer comunicado que se trasladaba desde el TSJ a los medios, sobre las 11 de la mañana, se informaba de la presentación de un nuevo escrito del procurador de Baltar reclamando la suspensión de la vista y trasladando su «voluntad» de no comparecer. El TSJ anunciaba que el juicio rápido, para las 9 de la mañana, no se había podido celebrar, y se suspendía nuevamente al no comparecer el acusado y su letrado, y se fijaría una nueva fecha, más las sanciones correspondientes para el infractor confeso y el abogado.

La comparecencia no se produjo hasta cuatro horas largas más tarde, sobre las 13:30 previa decisión de la Jueza. El comunicado del TSJ precipitó los acontecimientos hasta el punto que el propio gabinete político introdujo una nueva palabra «malentendido» por parte del TSJ a la extraña actuación de político y abogado.

A «despiste» y «error» por conducir a 215 kilómetro por jora se sumaba la palabra «malentendido» ante lo que parecía una clara maniobra de eludir el juzgado sanabrés. Y «por si acaso» trasladaban su voluntad de «colaborar» con la Justicia.

Videoconferencia

Baltar prestó declaración cuando quiso, cuatro horas más tarde de la citación, y como quiso –por videoconferencia– ante la Juez de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria, al límite del tiempo, no de la velocidad, y ante las posibles consecuencias por no comparecer en el juicio rápido. Baltar se ahorró el paseíllo hasta Puebla de Sanabria, donde le esperaban los diferentes medios informativos, pero tendrá que acudir al Juzgado de lo Penal en Zamora, donde le esperarán más.

El presidente de la Diputación de Orense fue el blanco de las críticas y chascarrillos vecinales, especialmente los de una vecina de la villa quien, con rotundidad, que «la Justicia no es igual para todos, eso es lo que tenéis que escribir, aunque no podéis», enfatizando en el «no». Y subrayando «si hubiera sido yo, había venido la Guardia Civil a casa a buscarme para llevarme al Juzgado».

Con mucho interés los vecinos residentes en el entorno del Juzgado siguieron los acontecimientos con la pregunta reiterativa de «¿ha venido?» y la consiguiente respuesta de «no». Mejor fue la pregunta de un chofer portugués de reparto a los establecimientos de la zona «¿hay algún criminal peligroso?» ante la concentración de cámaras a la puerta del juzgado. Un criminal, no, un político.

Los ciudadanos tienen claro que «una multa» para el presidente de la Diputación de Ourense no significa nada «la van a pagar con el dinero de nuestros impuestos». Baltar hará el paseíllo a Zamora, una plaza donde no habrá posibilidad de reducción de penas en caso de condena, como sí se establecía en el juicio rápido de haberse consumado en Puebla.