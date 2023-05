Voz alistana para la canción del verano

Rocío Muñoz Calvo, natural de Valer de Aliste y cantante del la orquesta Kronos de Salamanca, está triunfando en la redes sociales con su canción «Llévame a la disco», un tema pegadizo que esta cautivando a los más jóvenes incluso algunas orquestas de renombre ya están barajando incluirla en sus repertorios para las multitudinarias verbenas veraniegas.

En solamente un mes el videoclip, una auténtica obra de arte en cuanto a grabación, montaje, imagen y sonido, ya ha superado las 20.000 visualizaciones, y eso, sin contar con las grandes campañas de divulgación que suelen tener los cantantes que ya están en la élite. El cámara y realizador es el experto zamorano Rodrigo Martínez. Parte del mérito es también suyo pues ha hecho un magnífico trabajo.

Marta y Juan José sentencian: «Rocío es muy humilde y tiene madera de estrella, la canción tiene ritmo, es pegadiza, Diego Duende y Ángel Pereira le han dado su impronta, pero es que además la letra te hace escucharla, cantarla y bailarla a le vez. A la gente joven le gusta muchísimo y va a ser todo un éxito». La producción ha corrido a cargo de dos Djs españoles: Diego Duende (natural de Villalpando) y Ángel Pereira.

Esta canción ya forma parte de su primer disco «Génesis». «Llévame a la Disco» ha sido su último lanzamiento, el cual está ya disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Tidal, Youtube y Tuiter) donde arrasa: «Es uno de los temas por los que estamos apostando, porque además hemos tenido la suerte de contar con la maravillosa voz y letra de la cantante Rocío Muñoz Calvo» señalan los Dj.

Así es, Rocío Muñoz Calvo, no sólo pone la voz sino que ella misma es la autora de la canción (letra y melodía) y para grabar el videoclip que ya está arrasando en toda España se ha elegido también la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba: más concretamente el Bar Scriptorium de Tábara y la Zona.

Miguel Angel (músico y zamorano del grupo Inadaptado), amigo común de Diego y Rocío, fue quien les puso en contacto.

Por su parte, los tabareses, Fernando y su mujer Sara son amigos desde hace ya muchos años de Diego Duende y ofrecieron sus locales (Scriptorium) e infraestructura desde el primer momento para colaborar y así también dar a conocer Tábara. Ellos fueron los encargados de invitar a los jóvenes que participaron en la fiesta de grabación de «Llévame a la Disco».

Una fiesta entre amigas

La historia comienza con la alistana Rocío Muñoz Calvo en su casa, colgada del teléfono móvil: «Tío, siempre igual, es que estoy harta, son todo excusas» hasta que cansada lanza el móvil al sofá, para pasar a las confidencias con sus mejores amigas: «Tía quiero olvidarme de él esta noche» y ellas le responden: «Pues vámonos de fiesta». Y de fiesta se fueron.

Rocío Muñoz Calvo junto a Sara Peces (su compañera zamorana e Kronos) e Iba Plamenoba de Bulgaria (su amiga), salen con su coche a divertirse camino de la Sierra de la Culebra.

Tras pasar Pozuelo y repostar gasolina en Hidrocarburos (zona tabaresa de Palomillo), donde ven un cartel de fiesta, las tres chicas dejan la Nacional 631 y aparcan su coche en la Plaza John Willians, frente a la iglesia de Santa María (declarada Monumento Histórico Artístico en 1931). La Torre Alta y Lapide del Scriptorium Tabarense donde trabajo el maestros Magius es rodeada, bajo la penumbra de la noche, por un corazón y allí comienza la historia.

La tres chicas llegan a una discoteca (Bar Scriptorium) y allí están Diego Duende y Ángel Pereira. La música suena y la voz de Rocío cautiva: «Vi tus ojos, tan peligrosos / alza la copa y ven a bailar, / no te conozco, / se que tu a mi tampoco, / solo quiero olvidar» y llega el estribillo pegadizo que vuelve locos a los presentes: «Llévame a la disco, / sin compromiso, / que con tu boca / no dejo de soñar, / si cae un mordisco / llévame al piso / y esta noche no se deja de brindar».

Rocío comparte escena (historia de la canción) con el zamorano Rodrigo (Cacia) ante una concurrencia discotequera de jóvenes de la zona: tabareses y alistanos.

De Valer al mundo

Rocío Muñoz Calvo es originaria de Valer de Aliste localidad donde sus padres Domi Calvo y Gabriel Muñoz, tienen una vivienda para pasar los períodos de vacaciones. A Rocío se le ilumina la mirada cuando piensa en Valer y en los que fueron sus abuelos Aquilino y Antolina, ya fallecidos, dos personas muy queridas y recordadas en Valer.

Desde la infancia y la adolescencia Rocío fue una enamorada de la música y así nació su pasión por componer, tocar la guitarra y cantar, subiendo su temas a las redes sociales. Allí fue donde la conoció su auténtico descubridor, Rodolfo Quiroz, responsable de sonido de la orquesta Kronos de Salamanca que, cautivado por su voz, le llamó para que formar parte de ella. En un primer momento tuvo dudas.

Rocío compartió con Kronos 82 conciertos situándose como una de las orquestas más solicitadas de España.

El insistió y ella aceptó. Primer revés: el que iba a ser su primer verano sobre el escenario (2020) las verbenas se suspendieron por la pandemia y lo mismo en 2021. Llegados a 2022 Rocío compartió con Kronos 82 conciertos situándose como una de las orquestas más solicitadas de España.

Desde 2019 Rocío Muñoz Calvo forma parte de la orquesta Kronos al frente de la cual están cuatro músicos: Julian González, bajista desde su fundación en 1985; Javier Sánchez, guitarrista (2010), Marcos Alvarez, batería (2020) y Roberto Holgado, teclista (2018) y junto a la alistana otras cuatro voces: Sofía Quiroz (20121), Sara Fernández (2022), Adrián Vulcano (2021) y Miriam (2023). Junto a al equipo técnico: Rodolfo Quiroz (sonido), Alberto Rodríguez (conductor del trailer escenario) y Daniel González (luces).

Diego Duende, Dj y productor zamorano (natural de Villalpando), es actualmente de los artistas más originales, versátiles y divertidos de la escena en la cabina en Europa. En 2014 se fue a vivir a Londres (Inglaterra) graduándose en la prestigiosa escuela de música London Sound Academy.

Durante siete años fue el Dj residente de la «International Spanish Party» que se celebra, en grandes ciudades europeas como Birmingham, Leicester, Cambridge, Dublín y Londres. Además ha acompañado a más de cincuenta artistas de la talla de Vanesa Martín, Rozalén y Melendi, en sus giras europeas, siendo el encargado de poner el ritmo en las «after parties» oficiales de sus conciertos. El pasado año trasladó su residencia a España para estar cerca de su familia y por calidad de vida: «Como se vive aquí no se vive en ningún lado».

En 2022 realizó mas de cien actuaciones en España, desde festivales a fiestas patronales y salas de fiesta. Su sesión de música suele ser muy variada, adaptándose siempre al público que tiene delante. Normalmente actúa para un público joven donde nunca faltan los éxitos del momento ni los clásicos de la música más urbana, electrónica y comercial.

Ángel Pereira es un Dj y productor madrileño de 24 años enfocado en la música electrónica y reconocido por sus mezclas llenas de energía en cabina.

En el último año ha estado trabajando junto a Diego Duende en «Génesis» junto a una gran variedad de artistas como es el caso de la alistana Rocío Muñoz Calvo y su tema «Llévame a la disco» que conquistará el verano.