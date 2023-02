Una veintena de agricultores y ganaderos se han concentrado durante la mañana de ayer en Tábara para protestar por las ayudas que la Junta habría destinado a las explotaciones agrícolas afectadas por el fuego y que aún no han llegado.

A pesar de que se esperaba mayor seguimiento, la convocatoria impulsada desde UCCL ha transmitido la situación de algunos de los afectados de los incendios, que en muchos casos siguen acarreando las pérdidas consecuencia del fuego de verano.

En este sentido, desde la organización han recordado que los daños del fuego siguen palpables en el terreno. Entre las historias personales de los profesionales que han asistido a la protesta, ha trascendido el caso de un ganadero de ovino, que además de perder a gran parte de las cabezas durante el incendio, aún sufre los daños a largo plazo, porque de los animales que aunque sobrevivieron, resultaron con las ubres quemadas.

De nuevo, el sector primario ha recalcado que tras ocho meses después de los incendios en muchos casos siguen sin producir, “no solo es la pérdida que sufrimos durante los incendios, sino es falta de producción”, según ha dicho el líder de la organización, Antonio Rodríguez.

La Junta responde

De nuevo, la veintena de profesionales del campo han reclamado el pago de las ayudas de la Junta, que aunque publicadas, aún no se han transferido a los afectados.

En relación a esta reclamación y también durante la mañana de ayer, la delegada territorial Leticia García ha asegurado que las compensaciones por las pérdidas llegarán dentro de poco: “Era fin de ejercicio, se ha complicado el pago de las ayudas, pero ya está en tesorería y eso quiere decir que en breve plazo de tiempo van a cobrar las ayudas. Se manifiesten o no, van a cobrar las ayudas”. Unas ayudas que UCCL critica están “mal gestionadas, escasas y sin cobrar aún”. Entre los manifestantes algunos están esperando ingresos de hasta 8.000 euros.

UCCL: “A quien se le haya quemado un vallado tendrá que pagarlo”.

En relación con las ayudas, Leticia García también se ha detenido en la queja de los agricultores y ganaderos por excluir a los vallados y las naves quemadas de la valoración de daños de la Junta, que no ha cubierto los gastos de estas instalaciones quemadas en los incendios. “Hemos mantenido reuniones con todos los afectados y hemos escuchado hasta la última petición. Les hemos dicho que sean ellos los que nos pasen los daños, los estudiaremos y veremos la línea de ayudas. No es justo que se diga que no les atendemos”, ha dicho al respecto la representante.

Como respuesta a estas declaraciones, Rodríguez ha explicado que “es verdad que sí nos han atendido, las reuniones han sido periódicas. Pero de lo que se dijo en principio en Valladolid con el uso de los pastos y los vallados no se ha tenido en cuenta”, ha lamentado el representante para concluir que “a quien se le haya quemado un vallado tendrá que pagarlo”.

Los árboles talados de Boya

Respecto a la presunta corta de alisos que estaban brotando tras los incendios en Boya, García ha defendido la actuación hecha hasta ahora: “Tenemos agentes medioambientales vigilando. Se ha debido filtrar alguna foto, pero me dicen que se están cortando los árboles en las condiciones que dice Medio Ambiente. La Junta responde, pero aquí tiene que responder también la Confederación Hidrográfica del Duero”.

Ayudas para otros sectores

El representante de UCCL ha recordado que la Consejería de Agricultura “ha hecho una campaña de ayudas de 1 millón de euros para toda la comunidad” que se han repartido entre 800 afectados por incendios con una media de 1.300 euros. Sin embargo, desde Medio Ambiente han ingresado ayudas directas de 5.000 euros a afectados de otros sectores, entre otras medidas. “Que no se camuflen cosas” , ha pedido el representante.