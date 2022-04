Resumen y resultado del Raca Granada - Recoletas Zamora: Terceras y contra el Celta (75-65)

El Recoletas Zamora terminó finalmente tercero en la clasificación pese a caer derrotado a domicilio ante un gran Raca Granada que se impuso al cuadro naranja, cuya buena imagen durante la primera mitad en tierras andaluzas no tuvo continuidad tras el descanso, llevándose el triunfo las granadinas por la vía rápida. Un tropiezo que no hizo perder el tercer peldaño a las zamoranas, pues Alcobendas, que era quien se la podía quitar, cayó de uno en Estepona (70-69). Así pues, el equipo de Jacinto Carbajal arrancará el play-off contra el octavo clasificado, el Celta Zorka Recalvi.

El partido en Granada comenzó muy movido, con ambos conjuntos imprimiendo un ritmo altísimo y muchos ataques por minuto aunque no siempre hubiera acierto. De hecho, con muchos empates y alguna alternancia en el marcador, el choque no tardó en alocarse e incluso vivir momentos de mucho descontrol. No había pausa alguna ni demasiado compromiso en lo táctico, pero tanto locales como visitantes atacaban sin descanso y sólo la falta de precisión en el lanzamiento, especialmente desde el perímetro, impidió que el electrónico fuera más abultado (8-7 en el ecuador del primer periodo).

Poco después se vieron los primeros triples, de la local Gea y la visitante Waters, pero entonces se vería una fase de menos acierto y aunque las naranja eran superiores en las pinturas no supieron sacarle todo el partido. Así y todo, a falta de menos de dos minutos, las zamoranas volvieron a ponerse arriba tras el 0-2 inicial (13-14), pero la alegría duró segundos porque la local Boquete respondió en seguida con un triple y se llegaría al final del primer periodo con mínima ventaja de las granadinas (18-16).

Un parcial local de 7-0 en el inicio del segundo acto con Mungo como protagonista significaba una noticia pésima para un Recoletas que en menos de tres minutos había cedido la mayor desventaja de todo el choque. Latorre y Ajemba minimizaron el daño con sendas canastas bien trabajadas (25-20 en el minuto 14), pero el equipo no estaba demasiado fluido en lo ofensivo y tampoco contaba con el auxilio del triple. Demasiada ventaja para un conjunto andaluz que volvía a marcarse muy rápido otro parcial demoledor del 7-0 para firmar una nueva máxima que ahora ya si era preocupante (32-20, m. 16).

Sin embargo las zamoranas se caracterizan por saber competir siempre y a base de trabajo y tensión defensiva, pero también de acierto desde el triple con dos consecutivos de Green consiguió darle la vuelta al marcador a falta de segundos para el paso por los vestuarios. Al descanso 32-33 y la grada del Palacio de los Deportes de Granada enmudecida e incrédula por lo que había visto en ese final de cuarto.

En el reinicio las locales salieron mordiendo y rápidamente se pusieron arriba ante un Recoletas que jugaba a tirones sin continuidad (38-38 tras triple de Santana). El Raca apretaba duro y en la siguiente fase no sólo conseguiría robar muchísimo y hacer canastas fáciles sin oposición, también desmoralizar a un Recoletas sin respuesta que en menos de cinco minutos volvió a encajar un abultado parcial de 11-2 que le dejaba contra las cuerdas (49-40 en el m. 26).

Entonces Mestres tiró de responsabilidad ofensiva, lo que no fue suficiente para frenar a un rival que entró gustoso en el intercambio de golpes con Gea y Mungo haciendo diabluras. El equipo de Jacinto Carbajal se quedó secó, no anotó en los últimos tres minutos de manga y al final del periodo el luminoso reflejaba un claro 57-44.

El Recoletas Zamora tocó a rebato en el inicio del cuarto decisivo y las naranjas se fueron arriba con todo y mucha velocidad, pero sin fortuna en el tiro exterior ni buenas posiciones para discutirle el rebote a una Mungo que seguía sobresaliendo en esa faceta. Entonces aparecieron los nervios y con ellos las indecisiones y las pérdidas, lo que era combustible para un Raca que entraba en combustión con un triple imposible de la gigante Mungo (62-46 en el 34 y tiempo muerto obligado).

De vuelta a pista se repitió la historia, fallo en el triple liberado de Waters y rebote de Mungo. Las zamoranas tenían la pólvora mojada y prácticamente sólo sumaban desde la línea de tiros libres, porque no había espacios para sus intentonas por dentro y cuando los encontraban la intensidad defensiva de las locales se encargaba de hacer falta. Entonces el Recoletas subió la línea de presión pero las decisiones arbitrales conllevaron una técnica al banquillo y todo se complicaba enormemente, porque cada vez quedaba menos tiempo y la diferencia no se recortaba. De hecho aumentaba hasta el 71-53 a falta de tres minutos tras la enésima contra local después de robo en media pista.

Jacinto Carbajal volvió a parar el juego pero ya era más por no sufrir un severo castigo que para remontar, como así lo indicaban las caras de sus jugadores en plena charla. En todo caso de ahí al final se mejoró bastante evitando una derrota contundente (75-65) para cerrar la fase regular.

Pese a la derrota, el resto de marcadores ayudaron y el Recoletas Zamora finalizó tercero. Una plaza que le obligará a buscar el ascenso en el play-off teniendo como primer escollo al Celta Zorka Recalvi.