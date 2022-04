Cuando queda poco más de una semana para que arranque la lucha por el ascenso a Liga Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino español, Ije Ajemba, jugadora del Recoletas Zamora, aseguraba que, en el equipo zamorano, a pesar de la cercanía de esta fase de ascenso, están preparando el partido de mañana sábado, último de Liga regular, “como uno más, no solo pensando en play off”, conscientes de que “hay que acabar la fase regular de la mejor manera posible, siendo el equipo más fuerte”. En cuanto al rival que tendrán enfrente, indicó que “es un equipo (Raca Granada) al que le gusta jugar al contraataque, con mucho ritmo, y tenemos que controlar eso. Trabajar como equipo para pararlas”. Asimismo, reconoció que, aunque sí han mostrado fases de irregularidad, altos y bajos, a lo largo del curso, ahora no se los pueden permitir. “Una vez pase el partido de Granada (sábado, 19.00 horas) no nos lo podemos permitir”. No obstante, dejó claro que “aunque no somos imbatibles, somos un buen equipo, y debemos controlarnos nosotras mismas para tener una regularidad”. Por último, en referencia a cómo está la plantilla comentó que se encuentran “en un buen momento”, y está convencida de que el equipo puede lidiar con la responsabilidad del ascenso.

LAS PALABRAS DEL ENTRENADOR, JACINTO CARBAJAL Por su parte, Jacinto Carbajal, entrenador del Recoletas, se refirió al hecho de que finalmente sea Alcantarilla (Murcia) el municipio que acoja la “Final Four” a Liga Endesa el fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo, en detrimento de Zamora que también lo solicitó. “Nuestros objetivos son los mismos y tenemos la máxima ilusión de conseguir el ascenso, ya hubiese sido en casa o ahora que sabemos que será fuera. Me duele porque el club había hecho un esfuerzo para traer la fase, que nos podía haber dado un empujón a mayores, pero ya está. Murcia ha salido ganadora y para allá que iremos”, indicó el entrenador recordando que son cosas que no dependían de ellas. En cuanto al papel de favoritas, indicó que “quizá al ser en casa tienes algo más de presión” pero recordó que él ha afrontado como entrenador ascensos en feudo propio y fuera, y ha ganado y perdido a partes casi iguales. “Una vez allí, con los cuatro que llegan, está todo muy abierto”. UN PARTIDO DE PLAY-OFF Respecto al duelo de mañana en Granada dejó claro que, conocido el nivel, “estaremos jugando un partido de play-off”. “Deportivamente nos estamos jugando mucho porque podemos bailar en posición en la clasificación los dos”, y es que Recoletas puede acabar segundo, tercero o cuarto en la tabla. “Hay que ir con mentalidad de partido importante, un simulacro de lo que nos vamos a encontrar”. En cuanto a las cábalas sobre un rival, el técnico explicó que parece que Celta es el que más probabilidades tiene de tocarnos, así como Lima, Ardoi o Estepona. Tenemos cuatro posibles rivales, y son equipos muy parejos y serán rivales duros”.