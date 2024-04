El PSOE denuncia que las cuentas de Medio Ambiente “desengancharán a Castilla y León del resto de España”

El procurador del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Vázquez denunció hoy que las cuentas de la sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio “no valen para nada, son una auténtica anormalidad, son los peores de la historia de la Comunidad” y “desengancharán definitivamente a Castilla y León del resto de España y de Europa”. Al respecto, Mercedes Cófreces (PP) respondió que las 80 enmiendas presentadas por los socialistas, que sumaban 17,7 millones de euros, “son aisladas” y justificó que el presupuesto “no es infinito” y se enmarcan “en una senda de moderación”. Igualmente, achacó “falta de argumentación” de las mismas.

El presupuesto saldrá adelante con un gasto de 545,8 millones de euros, un 6,7 por ciento más que en 2023, el segundo que más crece tras Familia.

El debate de las cuentas para esta Consejería arrancó con una dura crítica de Vázquez, quien señaló que el presupuesto “no es del PSOE ni de lejos y muestra unas cuentas de un PP entregado a la ultraderecha, de forma cruel y anormal”, en los que “no se hace una sola referencia al mayor problema y el reto de la Humanidad, que es el cambio climático y la Agenda 2030”, y que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, califica de “objetivos de destrucción social”. “Hay que ser descerebrado para hablar de esa forma”, calificó.

A su juicio, es una “anormalidad cuando su gestión daña la agenda de la gente en lo más profundo, en su salud, en el medio ambiente, donde se desarrolla la actividad de las personas y agricultores y ganaderos”. “No hay nada más insolidario que negar el cumplimiento de la ley y los planes de calidad de aire, se ha llevado la vida de vecinos de la Comunidad, que además fue la que más fallecidos registró por olas de calor en 2022, con más de 800 personas”.

Igualmente, recordó que la UE ha abierto una investigación a España en materia de calidad de las aguas por el “incumplimiento” de la Junta. “Que nos sancionen es irresponsable e incompetente. La Junta es el paradigma de la negación y esta Consejería es la peor y no está desenganchando de la solidaridad del resto, porque no aprovechamos los Next Generation”, apuntó.

Criticó la ausencia de planificación en materia de vivienda social y defendió el “modelo del Gobierno central, de territorio y planificación”. También expuso que las enmiendas al PP “les importa un bledo". "Ustedes no tienen ningún interés para con Castilla y León”, dijo. Por último, acusó a la Junta de “importarle solo seguir haciendo clientelismo y seguir ganando votos a cuenta de nuestra tierra”.

Estabilidad

José Luis Vázquez se encontró con la respuesta de la popular Mercedes Cófreces, quien defendió que el presupuesto “responde a un compromiso de la gestión de la Junta y la responsabilidad del gasto público, con un modelo político que intenta dar estabilidad”. “¿Cuál es el modelo del PSOE? ¿El bochornoso espectáculo dado estos días? ¿Dividir España entre buenos y malos a gusto de Pedro Sánchez? Nos genera una profunda tristeza después de estos cinco días”, vinculó la procuradora, quien sostuvo que el proyecto “responde al modelo político del PP y a las necesidades de los castellanoleoneses”. En este sentido, reclamó una “financiación justa para Castilla y León”, donde el 60 por ciento de su superficie, recordó, es suelo forestal.

Sobre los fondos Next Generation, Cófreces se quejó de la ausencia de agilidad en su recepción por parte del Gobierno, según apuntó la Airef, y consideró que los presupuestos son “buenos, diseñados con rigor, necesarios y responsables, y dan respuesta a las necesidades”. Además, expresó que “tienen carácter inversor y tienen el componente territorial”.

Daños del lobo

Durante una segunda parte del debate, la procuradora a del Grupo UPL-Soria Ya Alicia Gallego y el popular Antonio Mendoza se enzarzaron sobre los daños del lobo y su indemnización a los ganaderos. La leonesista lamentó que los profesionales se quejan de que son escasas y lentas, motivo por el que pidió “partidas especiales” por estos daños, además de para el cánido, para el oso y la avispa velutina, “con ayudas que llegan con retraso, si llegan”. Al respecto, Mendoza contestó que el ganadero “lo que quiere es que el lobo no haga daño a sus animales”, por lo que insistió en modificar la protección del animal en el Lespre.

En total, UPL presentó 29 enmiendas por 6,5 millones de euros; mientras Soria Ya elevó la cifra a 35 “de carácter crucial”, entre las que destacaron, según la exposición del procurador Juan Antonio Palomar Sicilia, la petición de bases para la lucha contra incendios. Además, de ellas, 29 se corresponden con medidas para reducir la presencia de nitratos en el agua de consumo, “y el año que viene seguramente sean más” porque Castilla y León “no cumple con la legalidad vigente”.

Desde el PP le respondieron que “podría haber presentado una por cada municipio, porque son todas iguales y solo cambia el nombre del pueblo”. Javier Carpio (PP) consideró que “a día de hoy está cubierta toda la necesidad logística en la provincia soriana en materia de incendios” y defendió que los ‘populares’ “creen en Soria frente al mantra de que está abandonada, que solo lo dicen ustedes”.

Por último, tomó la palabra, por el Grupo Mixto, Francisco Igea, quien justificó que los resultados de la política de esta Consejería es que se han calcinado “en un solo año más de 80.000 hectáreas, más de la mitad arbolada, el equivalente a Tierra de Campos”; con acuíferos “contaminados por encima de los estándares de la OMS” y la vivienda social de alquiler la está mirando el consejero Suárez-Quiñones en el teléfono, ironizó Igea, quien finalizó con la “inexistente ordenación del territorio”. “Las políticas medioambientales son un auténtico desastre”, calificó.

El procurador consideró que la “especie más protegida es el consejero, que nunca saldrá del Gobierno”. “Lo sabe él y lo sé yo, porque hay una sola especie a proteger. Tiene algo que los demás no tienen, contactos que los demás no tienen. Los ciudadanos ven cómo el medio ambiente se deteriora para que continúe esta especie”, finalizó Igea.