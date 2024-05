Ana Sánchez tuvo escolta después de que un encapuchado deambulara por su portal

Un "encapuchado" accedió al portal del edificio donde reside la vicepresidenta segunda de las Cortes y secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, la zamorana Ana Sánchez, el pasado mes de noviembre. Una mañana, cuando su marido e hija menor salían para dirigirse de casa al colegio, se lo encontraron deambulando por el inmueble "cámara en mano" y profiriéndoles "mensajes de odio". La socialista puso estos hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que estableció un operativo hasta que logró identificarlo, sin que se mantuviera posteriormente.

Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, informó de la situación que había sufrido su compañera Ana Sánchez hace meses, después de que este miércoles el Grupo Parlamentario Vox solicitara en un escrito a la Delegación del Gobierno en la comunidad información sobre si la socialista tenía un servicio de escolta o lo había tenido en el pasado, tras denunciar públicamente ella el hostigamiento que estaba recibiendo.

Luis Tudanca señaló que Ana Sánchez, en conversación con la familia de este individuo, decidió de manera personal no presentar una denuncia puesto que esta persona sufría un problema de salud. De esta forma, aclaró que el mecanismo de protección, vigilancia y contravigilancia de la Policía Nacional sirvió para dar con él y que no se mantuvo posteriormente, puesto que había intentado amedrentarla, algo que señaló es "bastante difícil que lograra", si bien apuntó que esto no le quita "gravedad al asunto".

En ese sentido, el secretario general del PSCyL arremetió contra Vox por cumplir ayer el anuncio que había hecho hace semanas sobre Ana Sánchez, tras unos meses marcado por la "crispación", el "odio" y el "enfrentamiento" que en su opinión ha alentado la formación de Santiago Abascal, incluido el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, megáfono en mano frente a las sedes socialistas. Todo ello, añadió, ha provocado "graves incidentes", como el que sufrió en Ponferrada Olegario Ramón, pero también otros cargos y trabajadores del partido, así como los hijos de algunos dirigentes, que han visto cómo en el colegio se les señalaba.

De esta forma, Tudanca puntualizó a Vox que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los que determinan cuándo se pone en marcha un dispositivo de seguridad, ya que, insistió, son ellos quienes valoran el "riesgo" y la "amenaza real". Por ello, consideró "intolerable" que se trate de justificar en su opinión este tipo de comportamientos, que se llegue a responsabilizar a la víctima y que se alienten "escraches" ante las sedes y casas del pueblo del PSOE, además de hacer ver que estos hechos no existen o que se utilizan medios públicos de forma "fraudulenta".

"Ya está bien. Ya está bien", dijo Luis Tudanca, pero también arremetió contra el PP por su "complicidad" y" silencio", ya que dirigiéndose al presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, le recordó que son ellos quienes les dan soporte institucional y económico, para que tengan un "altavoz". "Ni un paso atrás", dijo, darán los socialistas ante estos comportamientos.